Армія РФ втрачає 80% зі своїх штурмових груп під Бахмутом – нацгвардієць

Російські окупанти, які намагаються штурмувати під Бахмутом на Донеччині, зазнають величезних втрат. Їхні штурмові групи втрачають 80% свого складу.
Загарбники відправляють на штурми невеликі групи у кількості від 8 до 20 окупантів, але повертається мало хто. Про це розповів заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко в ефірі телемарафону.
"Ми знаємо, як вони намагаються атакувати. Втрати навіть не загонів, не бойових з'єднань "вагнерівців", а просто натовпів, якими намагаються штурмувати, маленькі такі групки по 8, по 10-20 осіб сягають 80%", – зазначає Назаренко.
Поранені окупанти так і лишаються на полі бою. Російські загарбники здебільшого не приходять забирати своїх побратимів, і залишають їх гнити, мерзнути і помирати від ран, каже нацгвардієць.
Також він розповів, що українські військові продовжують тримати лінію оборони і не дають ворогу просуватися. Він наголосив, що від початку нового 2023 року противник взагалі не просунувся біля Бахмута.
Нагадаємо, у районі Бахмута Донецької області артилеристи Збройних сил України знищили взводний опорний пункт російських окупантів. Загарбники намагалися заховати його в одному із захоплених будинків.
Раніше "кухар" Путіна і засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спробував виправдати провали армії РФ у Бахмуті, але лише підтвердив те, що сили окупантів досягли свого максимуму в спробах захопити місто. Пригожин заявив, що наступальна операція дуже виснажлива, тому що кожен будинок там – "фортеця".
Читайте також:
- Нові батареї ППО Patriot, NASAMS і IRIS-T для ЗСУ: Кулеба розповів про переговори
- "Злочинний вулик треба зруйнувати": Кулеба закликав українців допомогти вигнати РФ з Радбезу ООН
- "В РФ цар не може програти": для закінчення війни потрібно тиснути на оточення Путіна – Огризко