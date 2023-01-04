Армія РФ втрачає 80% зі своїх штурмових груп під Бахмутом – нацгвардієць

Поранених окупантів їхнє ж командування просто кидає на полі бою, вони мерзнуть і повільно помирають від ран.

Російська армія втрачає 80% зі своїх штурмових груп під Бахмутом/ 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

Російські окупанти, які намагаються штурмувати під Бахмутом на Донеччині, зазнають величезних втрат. Їхні штурмові групи втрачають 80% свого складу.

Загарбники відправляють на штурми невеликі групи у кількості від 8 до 20 окупантів, але повертається мало хто. Про це розповів заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо, як вони намагаються атакувати. Втрати навіть не загонів, не бойових з'єднань "вагнерівців", а просто натовпів, якими намагаються штурмувати, маленькі такі групки по 8, по 10-20 осіб сягають 80%", – зазначає Назаренко.

Поранені окупанти так і лишаються на полі бою. Російські загарбники здебільшого не приходять забирати своїх побратимів, і залишають їх гнити, мерзнути і помирати від ран, каже нацгвардієць.

Також він розповів, що українські військові продовжують тримати лінію оборони і не дають ворогу просуватися. Він наголосив, що від початку нового 2023 року противник взагалі не просунувся біля Бахмута.

Нагадаємо, у районі Бахмута Донецької області артилеристи Збройних сил України знищили взводний опорний пункт російських окупантів. Загарбники намагалися заховати його в одному із захоплених будинків.

Раніше "кухар" Путіна і засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спробував виправдати провали армії РФ у Бахмуті, але лише підтвердив те, що сили окупантів досягли свого максимуму в спробах захопити місто. Пригожин заявив, що наступальна операція дуже виснажлива, тому що кожен будинок там – "фортеця".

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