Пригожин визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав інформаційну кампанію, щоб звинуватити в провалах Міноборони РФ.

Пригожин визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут / Фото Twitter

"Кухар" Путіна, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спробував виправдати провали армії РФ у Бахмуті, але лише підтвердив те, що сили окупантів досягли свого максимуму в спробах захопити місто. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що в інтерв'ю російським пропагандистам Пригожин заявив, що наступальна операція дуже виснажлива, тому що кожен будинок там - "фортеця".

"Це важливий перелом для Пригожина. Він вперше представив сили "вагнерівців" у Бахмуті як такі, які фактично не досягли успіху", - йдеться у звіті ISW.

Фахівці нагадали, як у жовтні "кухар Путіна" запевняв, що ПВК "Вагнера" просувається на 100-200 метрів на добу.

В Інституті вивчення війни припускають, що тепер Пригожин почав інформаційну кампанію, щоб звинуватити в провалах Міноборони РФ або російську промислову базу і зняти з себе відповідальність за нездатність захопити Бахмут. Це узгоджується з висновками експертів, що штурми "вагнерівців" позицій ЗСУ під Бахмутом досягли кульмінації.

Як повідомляв Главред, "кухар Путіна" також заявляв, що українські військові в Бахмуті нібито створили "п'ятсот ліній оборони".

Зазначимо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що захоплення Бахмута в Донецькій області для російських окупантів є питанням ідеологічним та медійним. Таким чином, ПВК Вагнера, яка є основною силою РФ на цьому напрямку, намагається довести, що може набагато більше, ніж регулярна російська армія.

Ситуація в Бахмуті

Штурми російською армією околиць Бахмута та інших населених пунктів Донецької області тривають вже кілька місяців.

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко розповів, що російські окупаційні війська кидають на Бахмут всі боєздатні сили. Зараз там тривають запеклі бої. Втрати ворога щодня вимірюються сотнями загиблих і тяжкопоранених.

3 січня в британській розвідці заявили, що нові успіхи окупантів РФ в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду.

Ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

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