Опорник окупантів стерли в порошок: під Бахмутом ЗСУ підірвали позиції РФ

У 28-й окремій механізованій бригаді показали результати точної роботи артилеристів Збройних сил України.

На Донбасі знищено опорний пункт РФ / Фото УНІАН

У районі Бахмута Донецької області артилеристи Збройних сил України знищили взводний опорний пункт російських окупантів.

При цьому загарбники намагалися заховати його в одному із захоплених будинків. Відповідне відео опубліковано в Facebook 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу.

На кадрах показані результати точної роботи артилеристів Збройних сил України.

"Лицарська артилерія невпинно випалює окупантів. Російські загарбники спробували замаскувати свій опорний пункт в одному із захоплених будинків на Бахмутському напрямку, але від наших "богів війни" не сховаєшся. Кожен зруйнований війною будинок ми обов'язково відбудуємо після нашої перемоги, а ось країна-терорист, як і її армія, вже відновленню не підлягає", - йдеться в описі до відео.

/ Скріншот

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Читайте більше: