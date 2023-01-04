glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Опорник окупантів стерли в порошок: під Бахмутом ЗСУ підірвали позиції РФ

4 січня 2023, 11:48
У 28-й окремій механізованій бригаді показали результати точної роботи артилеристів Збройних сил України.
На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
На Донбасі знищено опорний пункт РФ / Фото УНІАН

У районі Бахмута Донецької області артилеристи Збройних сил України знищили взводний опорний пункт російських окупантів.

При цьому загарбники намагалися заховати його в одному із захоплених будинків. Відповідне відео опубліковано в Facebook 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу.

На кадрах показані результати точної роботи артилеристів Збройних сил України.

"Лицарська артилерія невпинно випалює окупантів. Російські загарбники спробували замаскувати свій опорний пункт в одному із захоплених будинків на Бахмутському напрямку, але від наших "богів війни" не сховаєшся. Кожен зруйнований війною будинок ми обов'язково відбудуємо після нашої перемоги, а ось країна-терорист, як і її армія, вже відновленню не підлягає", - йдеться в описі до відео.

Опорник окупантів стерли в порошок: під Бахмутом ЗСУ підірвали позиції РФ
/ Скріншот

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Читайте більше:

ЗСУ Бахмут війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:07

Чому не можна вдома тримати грошове дерево: є ризик отруїтися

13:00

Гороскоп на завтра 5 січня: у Скорпіонів відкриються таланти, Тельцям доведеться тримати почуття

12:47

Як зробити вдома ідеальний порядок: 3 секрети, які дозволять забути про постійні прибирання

12:43

Нові батареї ППО Patriot, NASAMS і IRIS-T для ЗСУ: Кулеба розповів про переговориВідео

12:15

Загроза удару з трьох напрямків: експерт розкрив сценарій нового наступу РФВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:00

Гороскоп на сьогодні 4 січня: Левам - знайомства, Терезам - конфлікти, Водоліям - несподівані сюрпризиВідео

12:00

У 2023 році на режим Путіна чекатиме землетрус, який він може не пережити - ОгризкоВідео

11:57

Вдарили по ворогу і поставили прапор: Арестович розповів про успіхи ЗСУ на Великому ПотьомкінськомуВідео

11:53

РФ імовірно завдасть ракетного удару по Україні на Різдво 2023 - ОК ПівденьВідео

Реклама
11:49

Рогозін відправив Макрону осколок зі свого хребта і звинуватив НАТО у "воєнних злочинах"Відео

11:48

Опорник окупантів стерли в порошок: під Бахмутом ЗСУ підірвали позиції РФВідео

11:10

РФ не обстрілює Україну Кинджалами: у розвідці пояснили, чому окупанти бережуть гіперзвукові ракети

11:04

Росія очікує на нову партію дронів-камікадзе з Ірану: в ГУР розповіли деталіВідео

10:59

Уряд не скасував Prozorro, правила торгів змінені тимчасово через блекаути - міністр економіки Свириденко

10:57

"Дешевий сировинний придаток": після перемоги ЗСУ Китай захопить ресурси РФ - експертВідео

10:25

Загроза ракетного удару: у ГУР назвали ймовірні терміни нової масованої атаки РФВідео

10:00

Росія може піти в наступ на Донбасі, Запоріжжі і "помацати" Харківщину - АрестовичВідео

09:56

Гороскоп Таро на січень 2023: Ракам - багато роботи, Левам - випробування, Дівам - розчаруванняВідео

09:54

Відрубали пальці та вбили: окупанти на Херсонщині жорстоко закатували українцяВідео

09:30

Що буде, якщо їсти кожен день апельсини і яка користь від фруктів

Реклама
09:08

У Байдена розкрили плани РФ щодо України: ворог не прагне діалогу і хоче анексувати територіїВідео

09:00

Бої в Криму і вихід на кордони 1991 року: чого чекати від подій на фронті в 2023-му

08:58

Путін планує мобілізувати на війну 2 млн росіян: в армії РФ створюють загороджувальні загониВідео

08:38

У місцевих тремтіли вікна: в окупованому Севастополі прогриміли вибухи

08:28

ЗСУ підірвали бази та склади РФ на Запоріжжі: знищено та поранено 260 окупантівВідео

08:24

США та Ізраїль обговорили, як заблокувати постачання дронів з Ірану до РосіїВідео

08:01

Вступ до ЄС та НАТО у 2023 році авансом: чи повторить Україна шлях Болгарії та РумуніїПогляд

07:57

Пригожин визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут - ISW

07:36

Путін зібрався наступати силами 200 тисяч військових, ЗСУ розберуться за 2-3 місяці - АрестовичВідео

07:23

"Хочуть списати свідків": вцілілих в Макіївці окупантів планували відправити у наступ - ЗМІВідео

07:10

Як правильно варити спагеті, щоб вони не злипалися: 3 способи приготування чудової страви за 12 хв

06:50

Окупанти готують атаку на Соледар, у Бахмуті група загарбників провалила штурм - DeepState

05:00

День Ангела Анастасії 2023 - привітання з Днем ангела Анастасії в картинках і листівках

04:10

"Він розгублений, але ще небезпечний": Маломуж пояснив, чому Путін вже не може відступити в УкраїніВідео

03:30

"До трибуналу він точно не доживе": експерт розповів, як помре російський диктатор ПутінВідео

03:20

Самий бюджетний рецепт смачної традиційної страви на Різдво 2023: готувати всього 15 хвилинВідео

02:43

"Мортіша" Кетрін Зета-Джонс блиснула голими тілесами в бікіні

02:10

"Катастрофи не буде": економіст спрогнозував, чого чекати від курсу гривні у 2023 роціВідео

01:30

Вдарять люті морози до - 20°: синоптик назвала дату різкого похолоданняВідео

00:51

Найчорніший день року: прикмети на 4 січня, які не можна порушуватиВідео

Реклама
00:23

Магнітні бурі в січні 2023: як підготуватися до сонячної атаки

03 січня, вівторок
23:55

До Росії завітала "бавовна": потужні вибухи пролунали у Курську та Ростові-на-Дону

23:20

"Не треба лякатися какашок зверху": Кіркорова зганьбили в ефірі телешоуВідео

23:09

"Господарі РФ кинуть усе, що в них залишилося": Зеленський розповів про підступний план Кремля

23:00

Пробивають "стелю": в Україні рекордно злетіли ціни на ще один улюблений продуктВідео

22:23

Анджеліну Джолі застукали на побаченні з молодшим за неї на 21 рік актором

22:04

"Україна має вікно можливостей": Жданов втішив новинами про неминучу "бавовну" в Росії

22:01

"Україна почала війну проти бога": Ломаченко вляпався в скандал та виявився зрадником країниВідео

21:58

Експерт сказав, хто в РФ спланував сценарій нападу на УкраїнуВідео

21:31

Другий сезон "Уенсдей" може "піти" з Netflix: де дивитися

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти