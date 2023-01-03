'500 ліній оборони ЗСУ': кухар Путіна несе ахінею, виправдовуючи провали РФ у Бахмуті

Російські терористи поскаржилися на те, що їм вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

ЗСУ відбивають атаки окупантів під Бахмутом / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин (кухар Володимира Путіна), придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів в Бахмуті Донецької області.

Про це він розповів на зустрічі з бойовиками. Відео опубліковано російськими пропагандистами.

Як стверджує кухар Путіна, українські військові в Бахмуті нібито створили "п'ятсот ліній оборони".

При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

Звернемо увагу, що під час зустрічі з Пригожиним російські найманці ховали свої обличчя, не показуючи їх на камери.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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