"До приходу росіян ми жили добре": у Херсоні українка вразила сміливою заявою

У Херсоні Українка вразила сміливою заявою / скріншот FRANCE 24

В тимчасово окупованому РФ Херсон місцеві жителі відкрито заявляють про свої проукраїнські погляди.

Зокрема, в інтерв'ю французькому France 24 одна з місцевих мешканок розповіла про те, що вона підтримує Україну.

В інтерв'ю жінка-водій тролейбуса заявила, що вона за вільну Україну і вільний Херсон.

Вона підкреслила, що не боїться російської окупації, їй нічим ризикувати.

"Якщо захочуть вбити, нехай вбивають. Я за Україну. Я живу в Україні. Я - українка. Я живу на своїй землі і хочу, щоб Херсон був вільний. Я хочу, щоб все було як раніше. До приходу росіян ми жили добре, нормально, спокійно", - сказала смілива ккраїнка.

Раніше повідомлялося про те, що тисячі автомобілів з дітьми, жінками і літніми людьми, які намагаються виїхати з населених пунктів Херсонської області, що знаходяться під російською окупацією, у бік підконтрольної Україні території, не пропускають загарбники.

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