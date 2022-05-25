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Путін примушуватиме українців до громадянства РФ: в МЗС різко відповіли на указ про "паспортизацію"

25 травня 2022, 19:31

Указ, який підписав російський диктатор, юридично нікчемний і не матиме правових наслідків.

В МЗС різко відповіли на указ Путіна про "паспортизацію" на Херсонщині та Запоріжжі/ ua.depositphotos.com, УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на указ президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна, яким спрощується отримання громадянства РФ для жителів Запорізької та Херсонської областей.

У відомстві наголосили, що цей указ відкриває шлях до примусу мешканців тимчасово окупованих Росією територій у цих областях отримувати російське громадянство. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Зазначається, що такий документ юридично нікчемний і не матиме правових наслідків.

МЗС звернулося до міжнародного співтовариства, закликавши допомогти зупинити РФ і її злочини в Україні.

"Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію, яка скоює злочини проти України та українців. Ми вимагаємо негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС, який включатиме ембарго на російську нафту. Ми також закликаємо міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень про подальше надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 25 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується прийом до російського громадянства жителів Запорізької та Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що Росія готує так звані "референдуми" на тимчасово захоплених територіях Півдня України і рухається за сценарієм 2014 року на Донбасі. так як місцеве населення не підтримує такі "ідеї", Москва вже розпочала роботу з підтасовування "результатів голосування" з метою створення "народних республік". В МЗС України відповіли, що "референдуми" на Півдні України стануть провалом.

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