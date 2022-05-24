Генерал ЗСУ розповів, яка складність виникне при звільненні Херсона / Людмила Денисова / facebook.com/pressjfo.news

Бійцям ЗСУ під силу звільнити від окупантів Херсон і селище Снігурівка в Миколаївській області - але процес цей буде дуже непростий. Про це в інтерв'ю порталу "Никвести"розповів генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії.

Генерал каже, що на вищевказаних ділянках було втрачено оперативно-тактичний час, що і дозволило росіянам зайти на них і окопатися.

"Коли вони наступали з коліс, тоді простіше було чинити опір, воювати, а коли вони вже починають обладнати позиції, це вже називається позиційна оборона. Для того, щоб нам вибити ворога - про це говорять всі книжки, всі історії боїв - треба мати сили і засоби один до трьох. Якщо там зарита рота, нам потрібно туди висувати мінімум батальйон для того, щоб мати хоча б якусь перевагу",-говорить Марченко.

Відповідаючи на питання про складнощі, з якими українці зіткнуться при звільненні окупованих міст, генерал Марченко нагадав про головний принцип ЗСУ ‒ не стріляти по мирному населенню.

"Якщо в перші дні війни вони виходили на дороги і ми їх успішно там лупили, то потім зрозуміли ‒ заходять в село, все, в село ми не стріляємо, тому що там наші люди. Був навіть такий випадок. Керівник ОТГ подзвонив, сказав:"Все, там людей немає, там купа танків, можете зносити з лиця землі це село". Потім, як виявилося, його просто взяли в полон і змусили зателефонувати. Всіх людей, які сиділи в підвалах, росіяни повигоняли наверх, самі поховалися в підвалах", ‒ розповів він.

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Нагадаємо, раніше у звіті Американського Інституту вивчення війни повідомлялося про те, що окупаційні війська Росії, швидше за все, ведуть підготовку до наступу на півдні України.

На даній ділянці фронту загарбник і працюють над спорудженням другорядних оборонних рубежів, посиленням систем протиповітряної оборони, веденні розвідувальних дій і обстрілі позицій ЗСУ.

Вони можуть готуватися і до контрнаступу української армії, в такому випадку окупанти спробують відстояти захоплений Херсон, кажуть експерти.

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