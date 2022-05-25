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Путін дав команду примушувати українців до громадянства РФ: замахнувся на Херсонщину і Запоріжжя

25 травня 2022, 14:12

Указ російський диктатор підписав 25 травня.

Путін спростив отримання громадянства РФ мешканцям Херсонщини й Запоріжжя/ Скрін з відео, Reuters

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується прийом до російського громадянства жителів Запорізької та Херсонської областей.

Відповідний указ він підписав у середу, 25 травня. В указі зазначається про те, що російське громадянство тепер надаватимуть за спрощеною процедурою не лише для жителів так званих "ЛНР" і "ДНР", а й для мешканців Херсонщини і Запоріжжя.

У документі зазначається, що він набуває чинності від дня його підписання.

Такий крок Кремля може обернутися примусовою паспортизацією мешканців українських територій, які зараз тимчасово під контролем Росії.

Путін спростив отримання громадянства РФ мешканцям Херсонщини й Запоріжжя

Раніше повідомлялося, що в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти та змушують писати заявки на отримання документа РФ, заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

Також раніше у Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.

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