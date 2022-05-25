Путін дав команду примушувати українців до громадянства РФ: замахнувся на Херсонщину і Запоріжжя

Указ російський диктатор підписав 25 травня.
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується прийом до російського громадянства жителів Запорізької та Херсонської областей.
Відповідний указ він підписав у середу, 25 травня. В указі зазначається про те, що російське громадянство тепер надаватимуть за спрощеною процедурою не лише для жителів так званих "ЛНР" і "ДНР", а й для мешканців Херсонщини і Запоріжжя.
У документі зазначається, що він набуває чинності від дня його підписання.
Такий крок Кремля може обернутися примусовою паспортизацією мешканців українських територій, які зараз тимчасово під контролем Росії.
Раніше повідомлялося, що в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти та змушують писати заявки на отримання документа РФ, заявила український омбудсмен Людмила Денісова.
Також раніше у Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.
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