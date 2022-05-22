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"Референдуми" на півдні України стануть провалом: у Києві рознесли плани РФ щодо "республік"

22 травня 2022, 13:09

Цілком очевидно, що дії окупантів Росії не підтримують жителі захоплених південних областей, зазначили в Міністерстві закордонних справ України.

МЗС України
Ніхто у світі не визнає "референдуми" Росії на захопленому півдні - МЗС України / Колихаєв ігор / Facebook / УНІАН

Росія продовжує готувати так звані "референдуми" на тимчасово захоплених територіях півдня України і рухається за сценарієм 2014 року на Донбасі. Очевидно, що українці не підтримують такі "ідеї" і відчайдушно чинять опір російській окупації. Тому Москва вже почала фальсифікувати результати "голосування" про створення так званих "республік" на півдні. Ніхто не визнає підсумки таких "заходів". Спроби "легалізувати" окупаційні адміністрації для проведення примусової мобілізації також приречені на провал. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

У пресслужбі зовнішньополітичного відомства сказали, що Росія знову намагається проводити свої так звані "референдуми", але відтепер вже не на Донбасі, а на окупованому півдні України. Такі дії, очевидно, не підтримуються місцевими жителями, які виступають проти окупантів. У такій ситуації Москва вже розпочала роботу з підтасовування "результатів голосування" з метою створення "народних республік".

"Цілком очевидно, що злочинні дії Росії не отримали підтримки з боку населення тимчасово окупованих територій. Натомість українці продовжують відчайдушно чинити опір російським окупаційним адміністраціям. Тому Москва і розпочала підготовку неприкритої фальсифікації результатів "голосування" щодо створення так званих "народних республік" на півдні нашої держави", - зазначили в МЗС.

Також у дипломатичному відомстві додали, що окупантам не вдасться легалізувати свої так звані "адміністрації" і створити нібито "юридичні підстави" для проведення примусової мобілізації. Підсумки фейкових "референдумів" ніхто не визнаватиме .

"Спроби Кремля "легалізувати" російські окупаційні адміністрації на цих територіях та створити квазіюридичні підстави для проведення примусової мобілізації мешканців регіону приречені. Відповідно до норм міжнародного права і законодавства України, результати цих псевдореферендумів будуть юридично нікчемними. Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають ці протиправні та злочинні рішення РФ", - підкреслили в МЗС.читайте такожВихід ЗСУ на Херсон або Нову Каховку стане ударом для РФ - ворогові там доведеться здаватися - експерт

Крім того, в МЗС України закликали міжнародне співтовариство виступити із засудженням фейових "референдумів" російських окупантів, не визнавати їх "результати", і посилити всебічний тиск на РФ з метою припинення агресії Москви проти територіальної цілісності і суверенітету України.

Дивіться онлайн новини Херсона

Ситуація у Херсоні

Незаконно призначений Росією колаборант, так званий "заступник голови Херсонської військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов раніше зробив заяву про те, що загарбники нібито проситимуть Володимира Путіна "приєднати" захоплену область до РФ.

Мовляв, окупанти мають намір організувати перехід Херсонщини під російське законодавство до кінця року. Також там нібито повинна з'явитися рублева зона.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк різко підкреслив, що плани окупантів РФ Київ не цікавлять. Армія України звільнить Херсонську область. Після того, як колаборантам оголосять вирок, вони зможуть хіба що просити про помилування.

Представник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяві колаборанта Стремоусова, сказав, що для, мовляв, "приєднання" окупованої Херсонської області до РФ, нібито повинні бути ухвалені рішення, обгрунтовані з політичної та юридичної точки зору.

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