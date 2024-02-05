Харків був би 'подарунком': до березня РФ планує захопити низку міст, уже зібрала 'кулак'

Російські війська можуть піти в новий наступ, тоді як у ЗСУ вже спостерігається дефіцит боєприпасів.

https://glavred.net/ukraine/harkov-byl-by-podarkom-k-martu-rf-planiruet-zahvatit-ryad-gorodov-uzhe-sobrala-kulak-10538963.html Посилання скопійоване

Окупанти "тиснуть" на сході / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські війська накопичили до 500 танків і понад 600 бойових машин, ще 40 тисяч окупантів неподалік Куп'янська. Таким чином, до березня РФ хоче вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей, а також вийти до звільнених у 2022 році населених пунктів у Харківській області, пише військовий оглядач Девід Екс для Forbes.

Саме в березні в Росії пройдуть "вибори" Путіна, і вище військове командування РФ не проти зробити для Путіна такий "подарунок", включно із захопленням Харкова.

Україна, пише Екс, підготувалася до можливої нової великомасштабної атаки росіян, однак проблемою в даному випадку є не кількість живої сили, а відсутність боєприпасів.

відео дня

У той час як українські військові змушені скорочувати постріли до всього 2 тис. набоїв, ЗС РФ збільшили натиск до 10 тисяч снарядів коштом поставок з Північної Кореї, зазначає Екс.

Росія знову повернулася до свого улюбленого методу "випаленої землі", зносячи артилерією з лиця землі українські населені пункти.

Україні ж, вважає Екс, у зв'язку з нестачею боєприпасів доведеться йти на "важкі рішення". Хоча наразі українські військові риють нові окопи, створюючи протяжну лінію оборони, і посилюють удари FPV.

Ситуація на фронті

Наразі російські окупанти проводять активні наступальні дії на сході України. Зокрема, військові та аналітики фіксують постійне просування загарбників.

Путін скористався ситуацією, коли західна допомога Україні опинилась під загрозою зриву, щоб остаточно загарбати Донецьку й Луганську області. Тоді як Україна - в умовах дефіциту снарядів - перейшла до нової стратегії. Її на Заході розцінюють як "революцію".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.