УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Харків був би "подарунком": до березня РФ планує захопити низку міст, уже зібрала "кулак"

Яна Ставська
5 лютого 2024, 02:27
Російські війська можуть піти в новий наступ, тоді як у ЗСУ вже спостерігається дефіцит боєприпасів.
Харків був би 'подарунком': до березня РФ планує захопити низку міст, уже зібрала 'кулак'
Окупанти "тиснуть" на сході / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські війська накопичили до 500 танків і понад 600 бойових машин, ще 40 тисяч окупантів неподалік Куп'янська. Таким чином, до березня РФ хоче вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей, а також вийти до звільнених у 2022 році населених пунктів у Харківській області, пише військовий оглядач Девід Екс для Forbes.

Саме в березні в Росії пройдуть "вибори" Путіна, і вище військове командування РФ не проти зробити для Путіна такий "подарунок", включно із захопленням Харкова.

Україна, пише Екс, підготувалася до можливої нової великомасштабної атаки росіян, однак проблемою в даному випадку є не кількість живої сили, а відсутність боєприпасів.

відео дня

У той час як українські військові змушені скорочувати постріли до всього 2 тис. набоїв, ЗС РФ збільшили натиск до 10 тисяч снарядів коштом поставок з Північної Кореї, зазначає Екс.

Росія знову повернулася до свого улюбленого методу "випаленої землі", зносячи артилерією з лиця землі українські населені пункти.

Україні ж, вважає Екс, у зв'язку з нестачею боєприпасів доведеться йти на "важкі рішення". Хоча наразі українські військові риють нові окопи, створюючи протяжну лінію оборони, і посилюють удари FPV.

Ситуація на фронті

Наразі російські окупанти проводять активні наступальні дії на сході України. Зокрема, військові та аналітики фіксують постійне просування загарбників.

Путін скористався ситуацією, коли західна допомога Україні опинилась під загрозою зриву, щоб остаточно загарбати Донецьку й Луганську області. Тоді як Україна - в умовах дефіциту снарядів - перейшла до нової стратегії. Її на Заході розцінюють як "революцію".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Харкова ЗСУ Купянск війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Потрібне перезавантаження": Зеленський ошелешив заявою про відставку Залужного і не тільки

"Потрібне перезавантаження": Зеленський ошелешив заявою про відставку Залужного і не тільки

23:32 Політика
"Трусити" буде мінімум 3 дні: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

"Трусити" буде мінімум 3 дні: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

22:36 Синоптик
"Розриви були поруч": Зеленський потрапив під обстріл на фронті

"Розриви були поруч": Зеленський потрапив під обстріл на фронті

22:18 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:27

Харків був би "подарунком": до березня РФ планує захопити низку міст, уже зібрала "кулак"

02:00

Євробачення-2024: як переможці Нацвідбору вплинули на шанси України на перемогу

01:31

Чому господині не зливають воду після варіння буряка в раковину: як її використовують

04 лютого, неділя
23:32

"Потрібне перезавантаження": Зеленський ошелешив заявою про відставку Залужного і не тільки

22:36

"Трусити" буде мінімум 3 дні: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:32

Лише геній за 6 секунд помітить помилку на картинці: надзвичайно складна загадка

22:18

"Розриви були поруч": Зеленський потрапив під обстріл на фронті

21:49

Жінка поділилася найкращим засобом для виведення помаранчевих плям із білого одягу

21:48

Накрили збіговисько окупантів: деталі удару по ресторану в захопленому Лисичанську

Реклама
21:18

Чудне голосування журі: Данилко, Джамала і Танчинець здивували вибором фаворитівВідео

20:54

Це успіх: у ЗСУ розказали про потужне просування під Бахмутом

20:52

Удари ракетами й дронами: Зеленський назвав одну з головних цілей для атак РФ

19:53

"Чітко дали зрозуміти": у Байдена відверто оцінили ймовірність відставки Залужного

19:49

Фінал Нацвідбору: хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024Відео

19:46

Про буферну зону на кордоні з РФ: є два недолікиПогляд

19:40

Місячний календар на 5 лютого: що заборонено робити в один із найпотужніших днів

19:27

Скажений вітер і сильні снігопади: в Україну вривається потужний шторм

19:22

У ВР зʼявилися питання до вже нового проекту про мобілізацію: що турбує депутатів

18:58

Рідні не могли отримати тіло майже 2 роки: РФ вбила 25-річного пілота

18:50

Росіян "покришили" на кордоні: нові деталі провальної вилазки ДРГ на Сумщині

Реклама
18:08

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: де дивитися результати голосування онлайнВідео

18:00

У СРСР сода була на вагу золота: як її використовували економні господині

17:58

У Байдена відреагували на допомогу США Ізраїлю без України категоричним "ні"

17:50

"Раніше не почнуть": Жданов назвав дати нових масованих ракетних ударів РФ

17:26

Як зрозуміти, що фарш зіпсувався: 4 безпомилкові ознаки, про які повинен знати кожен

17:24

Як на обкладинці Vogue: Дмитро Гордон знявся з Аллою Пугачовою в Києві

17:15

Перемога буде вже скоро: мольфарка з Карпат назвала місяць закінчення війни

17:08

Любовний гороскоп з 5 до 11 лютого: Леву - неправильна любов, Терезам - підозри

16:54

Зеленський анонсував нові поставки: системи ППО прикриють міста та лінії фронту

16:54

Лишень місяць потому: Потап знову покинув Україну

16:47

Спливли нові подробиці "Новочеркаська": втрати у РФ ще серйозніші, ніж думали

16:42

Застарілий жир і нагар відваляться самі: як відмити духовку всередині

16:36

Що з'їсти 5 лютого, щоб зцілитися від хвороб: важливі прикмети дня

16:09

Гороскоп Таро з 5 до 11 лютого: карти розкажуть, чого чекати цього тижня

15:55

Війна кланів у Кремлі: дипломат розкрив сценарій бунту в оточенні ПутінаВідео

15:53

Макс Барських відверто пояснив, як зумів врятуватися від депресії

15:15

Будуть рекордно високі температури: синоптик розповів про стрімке потепління

15:11

"Познущався" над ворогом: Зеленський побував на самому "нулі", зустрівся з воїнамиВідео

14:52

"П'яна бійка була": Данилко зізнався, що сталося з його обличчям на Нацвідборі

14:47

Без пакета для України: у Конгресі анонсували голосування допомоги Ізраїлю

Реклама
14:32

Ситуація в Авдіївці стала критичною, доля міста вирішиться цими днями - Цаплієнко

14:12

2 рази повертали світло: атака росіян на Кривий Ріг була найбільшою за рік - Укренерго

14:07

Організатори Нацвідбору відмовили Skylerr у знятті її кандидатури з голосування

13:56

Підгузки - скарб для квітникарів: як їх використовують

13:34

Гороскоп на завтра 5 лютого: Раку - брак грошей, Рибам - тиск на роботі

13:28

У законопроекті про мобілізацію дечого немає - ветеран війни Гудименко

13:26

Китайський гороскоп на завтра 5 лютого: Бикам - задоволення, Козам розтрати

13:22

Дістають танки 50-х років, новіші згоріли: Дикий описав серйозні проблеми РФ з технікою

13:09

Який вигляд має пояс вірності: вся правда про легендарний середньовічний гаджет

12:35

"Не цікаво в цих піар-перегонах": учасниця зняла свою кандидатуру з Нацвідбору

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти