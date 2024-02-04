У Байдена відреагували на допомогу США Ізраїлю без України категоричним 'ні'

У Білому домі нову пропозицію Конгресу назвали "вивертом", який нічого не робить ні для вирішення "міграційного" питання, ні для України.

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Надання Україні допомоги США все ще під питанням / Колаж: Главред, фото: 22 механізована бригада, pexels, ua.depositphotos.com

Адміністрація президента США виступає проти допомоги Ізраїлю без додаткового фінансування, цитує Радіо Свобода "Крим.Реалії" представницю Білого дому Карін Жан-П'єр

Жан-П'єр наголосила, що Вашингтон рішуче виступає проти цього "виверту, який нічого не робить для охорони кордону, нічого не робить для допомоги жителям України" в самообороні і "позбавляє гуманітарної допомоги цивільне палестинське населення".

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Військова допомога США - що нового

Напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон анонсував голосування за законопроект, що передбачає надання військової допомоги тільки Ізраїлю - без України.

За словами Джонсона, цей крок необхідний для якнайшвидшого надання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у секторі Газа, а на розгляд пакету, що об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю з положеннями про безпеку американо-мексиканського кордону, немає часу.

"З огляду на нездатність Сенату вчасно забезпечити рух відповідного законодавства, і з огляду на складні обставини, в яких перебуває Ізраїль, Палата представників бере на себе лідерську роль", - заявив Джонсон.

Відсутність допомоги з боку США вже чинить вплив на бойові дії

Як зазначав військовий оглядач Девід Акс у колонці для Forbes, українська артилерія зараз відчуває сильний снарядний голод на війні. Ситуація зі снарядами останнім часом кардинально змінилася: якщо влітку 2023 року можна було говорити про рівність або навіть перевагу української артилерії над російською, то зараз в окупантів майже п’ятикратна перевага.

Девід Акс пише, що російські артилеристи водночас стають зухвалими. Вони не турбуються, що українські артилеристи можуть відкрити по них вогонь у відповідь, і тому зосереджують свої гармати і пускові установки у прифронтових містах, щоб бити по позиціях українських військових.

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