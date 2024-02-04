Росіян "покришили" на кордоні: нові деталі провальної вилазки ДРГ на Сумщині

У складі ДРГ були сапери, які знають, як розмінувати територію, а також мінометники, розповів Євген Сілкін.

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ЗСУ відбили атаку ДРГ РФ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Стали відомі подробиці ліквідації прориву російської ДРГ, яка намагалася проникнути через кордон Сумської області.

При цьому окупанти зазнали невдачі, розповів помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в ефірі національного телемарафону.

"Нам відомо, що три людини або були поранені, або загинули. Але вони не дають нам можливості встановити їхні особи, тому що ворог, прикриваючись артилерією, забирає їх назад на територію Росії", - зазначив український військовий. відео дня

Подробиці бою на кордоні

Він каже, що сьогоднішня ДРГ була схожа на попередні. У ній є як сапери, які знають, як розмінувати територію, так і мінометники, які йдуть трохи позаду.

За його даними, бій між росіянами та українськими військовими тривав понад годину. Водночас зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи і відступив.

Раніше повідомлялося, що росіяни спробували прорвати кордон на півночі. Загалом було кілька спроб з боку РФ прорвати кордон на Сумщині 3 лютого.

Нагадаємо, на початку 2024 року вже 5 разів намагалися вийти на кордони Чернігівської та Сумської областей. Станом на січень ситуація на північному кордоні була стабільною - загрози на Київському напрямку не спостерігалося.

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