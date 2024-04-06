Хаос і громадянська війна гарантована: експерт зізнався, як Україна може знищити РФ

Удари українських дронів по НПЗ можуть призвести до хаосу і хорошої громадянської війни в Росії, зазначив Тарас Загородній.

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Удари по російських НПЗ призведуть до громадянської війни / Колаж: УНІАН, 72.ru, Astra

Систематичні атаки українських дронів по нафтопереробних заводах окупантів можуть призвести до хаосу та громадянської війни в РФ. Однак у Росії робитимуть усе, щоб продовжувати війну. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Удари українських дронів по НПЗ можуть призвести до хаосу і хорошої громадянської війни в Росії. Але при цьому в РФ будуть робити все для того, щоб бути в змозі далі воювати. У них є ще ресурс: перевести на карткову систему, встановити норму випуску екобензину тощо. Тобто у Росії є ще ресурс, і гроші на війну у неї будуть", - зазначив експерт.

За його словами, дефіцит бензину може призвести до того, що стрімко почнуть багатіти Кадиров та інші, з'являться свої міні-олігархи, які почнуть проявляти самостійність. Так порушаться традиційні логістичні шляхи у Росії.

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"Адже як Росія намагається компенсувати дефіцит бензину? Вона починає розгортати міні-заводи. Ці невеликі заводи виробляють неякісний бензин, який "вбиває" машини, але, як то кажуть, "третій сорт – не брак". І здебільшого це відбувається в Чечні та на Північному Кавказі, тому ці міні-НПЗ отримали назву "чеченки", - пояснив Загородній.

Експерт запевняє, якщо знищити усі НПЗ у європейській частині країни-агресорки, то окупантам доведеться везти все з Сибіру.

"Везти з Сибіру – це забивати залізницю. Забита залізниця далі починає обростати проблемами, як сніжний ком, і не даватиме працювати економіці. І так далі. Таким чином, усе це веде Росію до хаосу", - додав він.

Загородній наголосив, що критичне значення як об'єкт для ударів для України має порт Новоросійська. Адже вся транспортна інфраструктура Росії вибудувана в бік Європи - на порти в Балтійському і Чорному морях. Експерт стверджує, що на цих портах хороша логістика, і вони не замерзають.

"Там знаходиться смерть Кощія... Удари по них для Росії дуже небезпечні, і це те, через що там дуже переживають", - підсумував Загородній.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Удари по російських НПЗ - деталі

Нагадаємо, впродовж двох останніх тижнів українські дрони систематично атакували російські НПЗ. Через атаки в Росії зупинилася робота кількох підприємств.

Також 2 квітня ГУР з СБУ атакували дроном нафтопереробний завод в Татарстані. Український БПЛА влучив в установку первинної переробки нафти, там виникла пожежа.

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 березня у Самарській області Росії спалахнула пожежа на Новокуйбишевському НПЗ. Її спричинив удар безпілотника, вдалося пошкодити одну з установок.

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