Удари дронів по НПЗ Росії: зупинено роботу ще одного підприємства, деталі

На Куйбишевському нафтопереробному заводі в Самарській області Російської Федерації зупинено виробничий цикл через пошкодження однієї з установок.

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Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після удару дронів - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Astra

У країні-агресорі Росії зупинено роботу Куйбишевського нафтопереробного заводу, який розташований у Самарській області. Пошкоджено одну з установок.

Як повідомляє російське видання Astra, роботу підприємства зупинено після атаки дронів у ніч на 23 березня. Згідно з даними журналістів, пошкоджено установку АВТ-4. З цієї причини зупинено виробничий цикл заводу.

Згідно з публікацією, удар по НПЗ стався в суботу вранці, 23 березня. Це вже 12-та атака на російський нафтопереробний завод.

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Удари дронів по нафтопереробних заводах РФ

Протягом двох останніх тижнів дрони систематично атакували російські НПЗ. Через атаки в Росії зупинилася робота низки підприємств, проблему визнали у Міністерстві енергетики країни-окупанта.

23 березня стало відомо, що в Росії горів НПЗ у Самарській області. За даними Telegram-каналів, спочатку на Куйбишевському нафтопереробному заводі було чутно вибух, після чого виникла пожежа.

Росія не зможе захистити всі НПЗ від ударів дронів, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії. На думку аналітиків, порушено роботу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. Таким чином, на Москву чекають витрати, які вплинуть на внутрішній паливний ринок.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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