Громлять авто і проколюють шини: у Криму українські партизани глумляться над Z-рашистами

У Криму діють українські партизани / injir . media

У тимчасово окупованому РФ Криму активізувався партизанський рух, учасники якого протидіють російському вторгненню в Україну.

Як говориться в повідомленні Telegram-каналу Крим - край партизанської слави, учасники руху не мають єдиного координаційного центру, а діють творчо, індивідуально, але спільно один з одним.

"На сьогоднішній момент, вони провели безліч акцій, серед яких поки проколювання коліс автомобілів, чиї власники підтримують Z-фашизм, розклеювання листівок з антивоєнними закликами. Далі хлопці обіцяють діяти рішучіше. На сьогоднішній момент вони повідомляють про наявність у них адрес сімей російських окупантів з смт. Гвардійське Сімферопольського району", - сказано в повідомленні.

Крім того, учасники опору проти російського нацизму показують результати боротьби з окупантами.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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