Греція передасть Україні партію ракет малої дальності Sea Sparrow: що відомо

Україна має необхідні пускові установки для розгортання зенітного комплексу.

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Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow / колаж: Главред, фото: ekathimerini, Вікіпедія

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Греція використовує ракети Sea Sparrow уже майже 40 років

Передача ракет не зменшує обороноздатність Греції в Егейському морі

Греція надасть Україні 24 ракети RIM-7 Sea Sparrow, які використовуються в системах протиповітряної оборони типу FrankenSAM. Про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що така допомога є частиною більшої військової підтримки Греції для України, серед якої артилерійські снаряди, гаубиці та інші авіаційні боєприпаси.

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У виданні нагадали, що ці ракети використовуються вже майже 40 років і перебувають на озброєнні військово-морських і військово-повітряних сил Греції.

"Sea Sparrow - це зенітний комплекс малої дальності американського виробництва, і Україна вже має необхідні пускові установки для його розгортання", - запевнили в повідомленні. Передача ракет не зменшує обороноздатність Греції в Егейському морі, через що така допомога є можливою.

У виданні наголосили, що незважаючи на неодноразові прохання союзників надати передові системи, такі як ракети С-300 і Patriot, Афіни рішуче відмовляли через безпекові міркування та відсутність надійних варіантів заміни.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 20 грудня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про пакет на 1,2 млрд доларів у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні. Буде використано решту коштів, виділених на закупівлю нової зброї для України.

19 грудня Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

Крім того, Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси, дрони і міни.

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RIM-7 Sea Sparrow: що це за ракети Sea Sparrow - це зенітні ракети ближньої дії американського виробництва. Україна має у своєму розпорядженні необхідні для них пускові установки. Йдеться про так звані системи FrankenSAM. Система була розроблена на початку 1960-х років на основі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow як легка зброя точкової оборони. Через п'ятдесят років після свого розроблення Sea Sparrow залишається важливою частиною багаторівневої системи ППО, забезпечуючи компонент малої/середньої дальності, особливо корисний проти ракет, що летять над морем. Боєголовка ракети Sea Sparrow важить 41 кг. Операційна дальність - 19 км. Відомо, що Україна змогла адаптувати свої ЗРК "Бук-М1" для запуску ракет RIM-7 по повітряних цілях.

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