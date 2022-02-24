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Кордони України були атаковані з боку Білорусі - ДПСУ

24 лютого 2022, 07:46

Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

кордон, ДПСУ
Кордони України були атаковані з боку Білорусі / Фото facebook.com/DPSUkraine

Державний кордон України зазнав атаки російських військ з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

"Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, підтримуваних Білоруссю", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

"Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з боку тимчасово окупованого Криму. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника", - йдеться у повідомленні.

Залежно від ситуацій на ділянках кордону, прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.

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Інформація про можливі поранення серед прикордонників уточнюється.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією в Донбасі.

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