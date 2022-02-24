УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків

24 лютого 2022, 06:42

Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору.

літак
Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків / Фото Reuters

Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення прийняли через напад Росії на Україну, повідомляє "Украерорух".

"Грунтуючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційної безпеки для цивільної авіації ОЦВД України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні.

Після цього почався обстріл українських міст, зокрема Києва, Харкова та Дніпра.

viber
повітряний простір вторгнення Росії новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Удача в грошах і міцна сім'я: названі три знаки, яким рік Тигра принесе щастяУдача в грошах і міцна сім'я: названі три знаки, яким рік Тигра принесе щастя 3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутися3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутися Місячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки доліМісячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки долі Як змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удомаЯк змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удома Визнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для УкраїниВизнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для України

Останні новини

07:16

Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єр

07:03

Стівен Кінг, Шер, Кетрін Винник та інші: як світові зірки реагують на визнання Путіним "ЛДНР"Відео

06:58

В Україні запровадять воєнний стан - Зеленський

06:51

Кличко закликав киян лишатися вдома, але тримати напоготові "тривожну валізку"

06:42

Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків

Реклама
06:32

Зеленський терміново скликає РНБО

06:29

Мер Борисполя пояснив вибухи в аеропорту – українські військові стріляли по невідомих БПЛА

06:25

Комарині укуси: як Захід "пожалів" Росію і ПутінаПогляд

06:20

Путін вибрав війну проти України та несе всю відповідальність за смерті - Байден

06:16

Російські війська атакували військові об’єкти по всій Україні - журналіст

06:05

Війська РФ перейшли кордон в районі Харкова, б'ють "Гради" від Луганська до Житомира - Цаплієнко

05:40

Як за 5 хвилин приготувати легендарні горішки зі згущеним молоком вдома: покроковий рецепт з фотоВідео

05:35

Чому постійно мерзнуть руки і ноги: медики назвали несподівані причини

05:24

Скласти зброю: Путін офіційно оголосив про "спеціальну військову операцію"Відео

05:02

Смерть Єлизавети II: у Букінгемського палацу є план на випадок кончини монарха

04:55

45% росіян підтримують визнання Путіним "ЛДНР" - результати опитування

04:44

Фітнес-модель Люсія Яворчекова виронила соковитий бюст з крихітної накидки

04:31

Удобрювати потрібно вже зараз: чим підгодувати декабрист, щоби він зацвівВідео

03:52

"Дуже сексуальна кішечка": танцівниця Аделіна Делі показала свої принади в збудливій білизні

03:50

Як зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутисяВідео

Реклама
03:25

Вчені назвали найкращий фрукт-антидепресант, який чудово покращує настрій

03:20

Втратите всю удачу і гроші: кому ніколи не можна позичати сільВідео

02:44

"З розпачем в душі, але з вірою в серці": Ольга Сумська їде на Донбас

02:27

Як легко заснути при коронавірусі: поради лікарів

02:19

Смачна запіканка з картоплею і беконом, яка тане в роті: готувати всього 15 хвилин

02:18

5 речей, яких не повинно бути у спальні: позбавляємося від роздратування і здобуваємо міцний сонВідео

01:50

Російський блогер Дудь публічно підтримав Україну

01:30

Дмитро Комаров показав архівні кадри зі зйомок шоу Світ навиворіт на підтримку УкраїниФото

01:16

Зеленський закликав росіян одуматися: повне відео

00:51

Прикмети на 24 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

Путін - "жорстокий хуліган" і становить загрозу для всього західного світу - Daily Mail

00:07

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2022: Козерогам - образи, Ракам - грошіВідео

23 лютого, середа
23:50

"Будемо вбивати": головнокомандувач ЗСУ назвав наслідки нападу на Україну

23:46

За якої умови в Україні запровадять комендантську годинуВідео

23:16

"Тривожні новини": Кулеба заявив про можливу провокацію на хімзаводі в Криму

23:14

Ватажки "ЛДНР" звернулися до Путіна за військовою допомогоюВідео

22:54

Коли День бабусь в Україні в 2022 році та інші свята сім'їВідео

22:49

Надзвичайний стан у Києві: за якими правилами житиме містоВідео

22:27

Окупанти заблокували в'їзд до Криму - Денісова

22:07

Коли війна по-справжньому: що мають робити Україна і Захід?Погляд

Реклама
21:49

В Україні запровадили надзвичайний станВідео

21:47

Без внутрішньої дестабілізації захоплення нашої країни неможливе - ДаніловВідео

21:44

Під санкції ЄС потраплять російські пропагандисти - FTВідео

21:24

США запровадили санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівників

21:19

Євросоюз готовий розтрощити Росію ще одними санкціямиВідео

21:02

У Херсонській області з анексованого Криму чутна артилеріяВідео

20:49

Чому Путін побоюється починати велику війну з УкраїноюПогляд

20:47

По всій країні вишикувалися величезні черги з резервістів - ЗСУ

20:38

Надзвичайний стан в Україні: онлайн-трансляція Право на владуВідео

20:37

Китайський гороскоп 2022 на березень: шість знаків в списку везунчиків місяцяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти