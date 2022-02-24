Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків / Фото Reuters

Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення прийняли через напад Росії на Україну, повідомляє "Украерорух".

"Грунтуючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційної безпеки для цивільної авіації ОЦВД України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні.

Після цього почався обстріл українських міст, зокрема Києва, Харкова та Дніпра.