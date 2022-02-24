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В Україні запровадять воєнний стан - Зеленський

24 лютого 2022, 06:58

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян зберігати спокій та залишатися вдома.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

"Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. Були чутні вибух по всій в багатьох містах України. Ми запроваджуємо воєнний стан по всій території країни", - сказав Зеленський.

Президент Зеленський додав, що вже провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом.

"Сполучені Штати вже почали формувати міжнародну підтримку України", - зазначив глава держави.

Зеленський закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

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"Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. За можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор захисту України", - сказав президент.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який страждає від неспровокованого і невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання", – заявив він.

За словами Байдена, лише Росія несе відповідальність за смерті й руйнування, які принесе цей напад.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.

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