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Кличко закликав киян лишатися вдома, але тримати напоготові "тривожну валізку"

24 лютого 2022, 06:51

За його словами, найстрашніший ворог зараз – паніка.

Кличко закликав киян лишатися вдома/ Facebook

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці. Він зазначив, що зараз найстрашніший ворог – це паніка.

Очільник столиці закликав не втрачати витримки. Про це він написав у Facebook.

"Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки", – сказав він.

Кличко закликав киян лишатися вдома, але тримати напоготові "тривожну валізку".

"Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища. Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста", – написав він.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.

Також український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело у прикордонній службі повідомив, що "гради" б'ють уздовж усього українського кордону, від Луганська до Житомира. Обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

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