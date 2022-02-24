Путін записав заяву про військову операцію проти України за три дні до атаки - ЗМІ

Путін почав новий акт агресії проти України / Reuters

Рано вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Далі Україною прокотилася серія вибухів, але вторгнення Росії, схоже, готувалося заздалегідь.

Як свідчить файл відеозапису, який публікують ЗМІ, звернення Путіна про оголошення військової операції було записано 21 лютого 2022 року.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.