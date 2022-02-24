Напад Росії: Україна закликала світ до негайної реакції

Україна закликала світ до негайної реакції на дії Росії/ Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ негайно відреагувати на напад Росії на Україну.

За його словами, потрібно негайно ввести руйнівні санкції проти Москви. Про це він написав у Twitter.

"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу", – наголосив він.

Кулеба додав, що зараз світ повинен здійснили 5 першочергових дій:

ввести руйнівні санкції проти Росії, в тому числі відключивши її від SIWFT;

повністю ізолювати Росію всіма способами;

забезпечити Україну зброєю і технікою;

надати фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.

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Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що війська Росії перетнули північні кордони України і атакували військові об’єкти по всій території нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

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