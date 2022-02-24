УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Напад Росії: Україна закликала світ до негайної реакції

24 лютого 2022, 07:44

Очільник українського МЗС зазначив, що потрібно ввести руйнівні санкції.

Україна закликала світ до негайної реакції на дії Росії/ Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ негайно відреагувати на напад Росії на Україну.

За його словами, потрібно негайно ввести руйнівні санкції проти Москви. Про це він написав у Twitter.

"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу", – наголосив він.

Кулеба додав, що зараз світ повинен здійснили 5 першочергових дій:

  • ввести руйнівні санкції проти Росії, в тому числі відключивши її від SIWFT;
  • повністю ізолювати Росію всіма способами;
  • забезпечити Україну зброєю і технікою;
  • надати фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.

Реклама

Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що війська Росії перетнули північні кордони України і атакували військові об’єкти по всій території нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

Читайте також:

viber
війна вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення Дмитро Кулеба новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Напад Росії: Україна закликала світ до негайної реакції». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажанняДзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажання "Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах"Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопомЩасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопом Розробляють плани боїв: командири РФ отримали наказ на вторгнення - CBSРозробляють плани боїв: командири РФ отримали наказ на вторгнення - CBS Похмурий гороскоп для України: що чекає на державу після визнання Путіним "ЛДНР"Похмурий гороскоп для України: що чекає на державу після визнання Путіним "ЛДНР"

Останні новини

08:40

Зупинити Путіна може тільки його фізична смерть

08:20

Прикмети на 25 лютого: що не можна робити і які сни принесуть бідуВідео

08:18

В Україні ввели військове положення: що воно передбачає

08:13

В Міноборони Росії визнали обстріли по Україні

07:52

Генсек ООН закликав Росію зупинити напад на Україну

Реклама
07:47

Воєнний стан: все, що потрібно знати

07:46

Кордони України були атаковані з боку Білорусі - ДПСУ

07:44

Напад Росії: Україна закликала світ до негайної реакції

07:38

"Наші думки з Україною": глава ЄК заявила, що Кремль буде притягнутий до відповідальності за напад

07:35

Похмурий гороскоп для України: що чекає на державу після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

07:31

"Наші військові роблять усе, щоб захистити українців": Резніков закликав зберігати спокійВідео

07:19

Путін записав заяву про військову операцію проти України за три дні до атаки - ЗМІ

07:16

Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єрВідео

07:03

Стівен Кінг, Шер, Кетрін Винник та інші: як світові зірки реагують на визнання Путіним "ЛДНР"Відео

06:58

В Україні запровадять воєнний стан - Зеленський

06:51

Кличко закликав киян лишатися вдома, але тримати напоготові "тривожну валізку"

06:42

Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків

06:32

Зеленський терміново скликає РНБО

06:29

Мер Борисполя пояснив вибухи в аеропорту – українські військові стріляли по невідомих БПЛА

06:25

Комарині укуси: як Захід "пожалів" Росію і ПутінаПогляд

Реклама
06:20

Путін вибрав війну проти України та несе всю відповідальність за смерті - Байден

06:16

Російські війська атакували військові об’єкти по всій Україні - журналіст

06:05

Війська РФ перейшли кордон в районі Харкова, б'ють "Гради" від Луганська до Житомира - Цаплієнко

05:40

Як за 5 хвилин приготувати легендарні горішки зі згущеним молоком вдома: покроковий рецепт з фотоВідео

05:35

Чому постійно мерзнуть руки і ноги: медики назвали несподівані причини

05:24

Скласти зброю: Путін офіційно оголосив про "спеціальну військову операцію"Відео

05:02

Смерть Єлизавети II: у Букінгемського палацу є план на випадок кончини монарха

04:55

45% росіян підтримують визнання Путіним "ЛДНР" - результати опитування

04:44

Фітнес-модель Люсія Яворчекова виронила соковитий бюст з крихітної накидки

04:31

Удобрювати потрібно вже зараз: чим підгодувати декабрист, щоби він зацвівВідео

03:52

"Дуже сексуальна кішечка": танцівниця Аделіна Делі показала свої принади в збудливій білизні

03:50

Як зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутисяВідео

03:25

Вчені назвали найкращий фрукт-антидепресант, який чудово покращує настрій

03:20

Втратите всю удачу і гроші: кому ніколи не можна позичати сільВідео

02:44

"З розпачем в душі, але з вірою в серці": Ольга Сумська їде на Донбас

02:27

Як легко заснути при коронавірусі: поради лікарів

02:19

Смачна запіканка з картоплею і беконом, яка тане в роті: готувати всього 15 хвилин

02:18

5 речей, яких не повинно бути у спальні: позбавляємося від роздратування і здобуваємо міцний сонВідео

01:50

Російський блогер Дудь публічно підтримав Україну

01:30

Дмитро Комаров показав архівні кадри зі зйомок шоу Світ навиворіт на підтримку УкраїниФото

Реклама
01:16

Зеленський закликав росіян одуматися: повне відео

00:51

Прикмети на 24 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

Путін - "жорстокий хуліган" і становить загрозу для всього західного світу - Daily Mail

00:07

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2022: Козерогам - образи, Ракам - грошіВідео

23 лютого, середа
23:50

"Будемо вбивати": головнокомандувач ЗСУ назвав наслідки нападу на Україну

23:46

За якої умови в Україні запровадять комендантську годинуВідео

23:16

"Тривожні новини": Кулеба заявив про можливу провокацію на хімзаводі в Криму

23:14

Ватажки "ЛДНР" звернулися до Путіна за військовою допомогоюВідео

22:54

Коли День бабусь в Україні в 2022 році та інші свята сім'їВідео

22:49

Надзвичайний стан у Києві: за якими правилами житиме містоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти