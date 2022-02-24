Напад Росії: Україна закликала світ до негайної реакції

Очільник українського МЗС зазначив, що потрібно ввести руйнівні санкції.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ негайно відреагувати на напад Росії на Україну.
За його словами, потрібно негайно ввести руйнівні санкції проти Москви. Про це він написав у Twitter.
"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу", – наголосив він.
Кулеба додав, що зараз світ повинен здійснили 5 першочергових дій:
- ввести руйнівні санкції проти Росії, в тому числі відключивши її від SIWFT;
- повністю ізолювати Росію всіма способами;
- забезпечити Україну зброєю і технікою;
- надати фінансову та гуманітарну допомогу Україні.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.
Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що війська Росії перетнули північні кордони України і атакували військові об’єкти по всій території нашої держави.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.
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