Мер Борисполя пояснив вибухи в аеропорту – українські військові стріляли по невідомих БПЛА

Мер Борисполя Володимир Борисенко/ скрін з відео

Мер Борисполя Володимир Борисенко пояснив вибухи, які відбулися в районі аеропорту у місті. За його словами, вибухи було чутно тому, що українські засоби протиповітряної оборони стріляли про невідомих безпілотниках.

Про це він сказав у відео, оприлюдненому у Facebook.

"У місті Борисполі ви чули постріли, вибухи. Хочу заспокоїти – це працює наша армія. Все перебуває під контролем. Це можна віднести до ряду провокацій. Спрацьовує наша армія по невідомому літальному апарату. Швидше за все, це безпілотники", – сказав Борисенко.

Борисенко закликав не піддаватися паніці, довіряти лише перевіреній інформації і шукати її тільки з офіційних джерел.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.

Також український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело у прикордонній службі повідомив, що "гради" б'ють уздовж усього українського кордону, від Луганська до Житомира. Обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

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