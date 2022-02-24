Мер Борисполя пояснив вибухи в аеропорту – українські військові стріляли по невідомих БПЛА

Він закликав не піддаватися паніці і довіряти лише перевіреній інформації.
Мер Борисполя Володимир Борисенко пояснив вибухи, які відбулися в районі аеропорту у місті. За його словами, вибухи було чутно тому, що українські засоби протиповітряної оборони стріляли про невідомих безпілотниках.
Про це він сказав у відео, оприлюдненому у Facebook.
"У місті Борисполі ви чули постріли, вибухи. Хочу заспокоїти – це працює наша армія. Все перебуває під контролем. Це можна віднести до ряду провокацій. Спрацьовує наша армія по невідомому літальному апарату. Швидше за все, це безпілотники", – сказав Борисенко.
Борисенко закликав не піддаватися паніці, довіряти лише перевіреній інформації і шукати її тільки з офіційних джерел.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.
Також український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело у прикордонній службі повідомив, що "гради" б'ють уздовж усього українського кордону, від Луганська до Житомира. Обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.
Читайте також:
- Скласти зброю: Путін офіційно оголосив про "спеціальну військову операцію"
- Війська РФ перейшли кордон в районі Харкова, б'ють "Гради" від Луганська до Житомира - Цаплієнко
- Російські війська атакували військові об’єкти по всій Україні - журналіст