Готують нові атаки: військовий експерт розкрив ймовірні мотиви атаки РФ на Львів

За словами Гетьмана, ракетні атаки на цивільні об’єкти не є новою тактикою путінської армії.

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Чому Росія атакувала Львів / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Військовий експерт Олексій Гетьман повідомив, що путінська армія найближчим часом ймовірно продовжить гатити не тільки по енергетичній інфраструктурі України, але і по цивільним об’єктам, як це сталось у Львові сьогодні, 4 вересня.

Експерт розповів, що таким чином російські окупанти будуть намагатися посіяти панічні настрої всередині країни.

"26 серпня був масований обстріл України, ціллю якого була енергетична інфраструктура, окупанти гатили в тому числі по Києву. Атака на Львів - це удар по цивільному населенню. Удар був здійснений для того, або щоб посіяти панічні настрої всередині країни, або щоб розхитати ситуацію", - розповів Олексій Гетьман для ТСН. відео дня

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Гетьман припускає, що такі удари по цивільним об’єктам скоріш за все продовжаться.

"Поки що ми спостерігаємо тактику ударів саме по цивільним об’єктам. Можно припустити те, для чого вони це роблять. Про це я сказав раніше (посіяти паніку, розхитати ситуацію всередині країни). Я думаю, що вони спробують робити це надалі. Їх цікавить наша реакція на такі дії, реакція світової спільноти. Якщо після цього буде рішуча реакція від наших партнерів, то окупанти, можливо, не будуть цього робити далі. Але якщо знову буде лише занепокоєння та схвильованість, про що ми чуємо багато років, то окупанти посміхнуться та будуть продовжувати", - додав експерт.

За словами Гетьмана, ракетні атаки на цивільні об’єкти не є новою тактикою путінської армії.

"Раніше ворог робив це поодиноко, зараз - один випадок за одним. Ця тактика використовувалась і раніше, але зараз стала більш активною", - резюмує експерт.

Атака РФ по Львову

Нагадаємо, що 4 вересня РФ вдарила по Львову "Кинджалами". У ніч на 4 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти піднімали в небо авіацію - бомбардувальники Ту-22М3 і носій ракет "Кинджал" МіГ-31К.

У Львові внаслідок удару загинули 7 людей, серед них троє дітей. Серед постраждалих – двоє дітей 10 та 15 років і 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан. Пізніше стало відомо, що загиблих уже троє - жертвою атаки також стала 14-річна дівчинка.

Стали відомо нові деталі загибелі цілої родини внаслідок удару по Львову. За попередніми даними ДСНС, чоловік перебував разом із сім'єю на сходовій клітці будинку, але в останній момент вирішив повернутись до квартири по воду. Загалом рятувальникам вдалося врятувати 12 осіб.

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