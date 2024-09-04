Ракета РФ вдарила по серцю Львова: пошкоджено сім пам'яток архітектури

Центр спортивної медицини та реабілітації розташований у віллі Юзефи Франц, що датується 1893 роком, і є пам'яткою архітектури місцевого значення.

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Наслідки атаки РФ по Центру спортивної медицини та реабілітації / Колаж: Главред, фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Унаслідок нічної атаки армії РФ по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини та реабілітації. Загалом пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, пошкоджено історичну будівлю Центру спортивної медицини та реабілітації. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі винесло рами. У шести кабінетах упала стеля. Відірвані батареї, знищені комп'ютери та медична апаратура.

"Велике щастя, що живі й нетравмовані охоронці та працівники Центру", - написав Козицький.

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Центр розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Голова ОВА додав, що через нічну атаку у Львові пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема, на вулицях Коновальця та Кокорудза.

"Усі будинки розташовані в історичному ареалі та в буферній зоні ЮНЕСКО. Вони перебувають у державному реєстрі нерухомих пам'яток України", - зазначив Козицький.

Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на об'єктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ.

Ракетний удар по Львову та Кривому Рогу 4 вересня

У ніч на 4 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти піднімали в небо авіацію - бомбардувальники Ту-22М3 і носій ракет "Кинджал" МіГ-31К. У Львові прогриміли вибухи.

Окупанти завдали два удари по центру міста. За словами мера Львова Андрія Садового, армія РФ застосувала ракети "Кинджал".

"Дуже багато руйнувань - понад 50 будівель. Велика частина - це серце нашого міста, історична спадщина. Ми точно розуміємо, що з шести будинків ми людей відселяємо. Дві школи сьогодні не працюватимуть - повилітало дуже багато вікон", - зазначив він.

Семеро людей загинули, зокрема й троє дітей. До лікарень Першого медоб'єднання Львова доправили дестятки постраждалих. 11 пацієнтів перебувають у критичному стані.

Також РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі - постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей отримали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

У Повітряних силах повідомили, що російська окупаційна армія завдала удару по Україні ракетами повітряного і наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 22 ударних дрони і 7 крилатих ракет.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

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