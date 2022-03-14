"Гаряча фаза війни ще попереду": військовий експерт передбачив терміни закінчення війни в Україні

Олег Жданов / Главред

Полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки може тривати гаряча фаза війни в Україні.

Як каже Жданов, до кульмінації ми ще не дійшли.

"Зараз лише перший етап гарячої фази, і нам вдалося зупинити наступ. До кульмінації ми ще не дійшли", - розповів Жданов у інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що буде ще другий етап, де потрібно буде переходити в контрнаступ.

"Другий етап - коли нам доведеться переходити в контрнаступ. Ось тут і буде найгарячіше, тому що вести наступальні бої набагато важче, ніж оборонні. Якщо буде підживлення противника резервами, то нам буде важко. Однак, якщо ми побудуємо свій наступ більш грамотно, зможемо уникнути великих втрат і трохи полегшити собі завдання. Але гаряча фаза війни ще попереду", - сказав експерт.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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