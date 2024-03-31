РФ лупить по Україні ракетами Циркон: Буданов назвав підступний план ворога

Російські окупанти намагаються пробити українську ППО цими протикорабельними ракетами.

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РФ намагається пробити українську ППО ракетами Циркон / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Росія намагається пробити українську ППО ракетами "Циркон". Саме для цього вони запускають ці протикорабельні ракети з окупованого Криму. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

На території півострова росіяни розмістили щонайменше декілька пускових установок для запуску цих ракет.

"Ракета Циркон - це насамперед протикорабельна ракета, це треба памʼятати. Вона справді має серйозні тактико-технологічні характеристики, і, використовуючи Циркони, РФ сподівається, що зможе пробити нашу ППО. Ось і вся логіка, нічого іншого там немає ... Це берегові ракетні комплекси протикорабельних ракет. Це для них станом на зараз не є проблемою", - сказав Буданов. відео дня

Водночас він зазначив, що з'явиться проблема, які ворог перемістить комплекси на інший напрямок.

"Технічні спроможності для цього у них є. Але сподіваюсь, що цього не станеться", - додав Буданов.

Що таке ракета Циркон? / Інфографіка Главред

Що таке ракета Циркон? Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів. За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9, 5 м. Вага бойової частини: 300-400 кг.

Ракета "Циркон" – РФ б’є по Україні новітніми ракетами

25 березня РФ вдарила по Києву новітніми ракетами ЗМ22 "Циркон". Уламки ракети знайшли в межах міста. Раніше ворог уже запускав таку ракету по Києву 7 лютого, а її уламки впали на дорогу в Деснянському районі.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим небезпечна ракета "Циркон". Він зазначив, що така ракета долітає до Києва за 3 хвилини і розносить будинок на друзки. За його словами, найбільша проблема – підлітний час "Циркону". Крім того, "Циркон" більший та небезпечніший за "Кинджал".

Раніше Главред розповідав, що відомо про ракету "Циркон". Цікаво, що ці ракети були прийняті на озброєння тільки 4 січня 2023 року і позиціонувалися країною-агресором, як "невразливі" для всіх видів ППО.

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