РФ лупить по Україні ракетами Циркон: Буданов назвав підступний план ворога

Росія намагається пробити українську ППО ракетами "Циркон". Саме для цього вони запускають ці протикорабельні ракети з окупованого Криму. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
На території півострова росіяни розмістили щонайменше декілька пускових установок для запуску цих ракет.
"Ракета Циркон - це насамперед протикорабельна ракета, це треба памʼятати. Вона справді має серйозні тактико-технологічні характеристики, і, використовуючи Циркони, РФ сподівається, що зможе пробити нашу ППО. Ось і вся логіка, нічого іншого там немає ... Це берегові ракетні комплекси протикорабельних ракет. Це для них станом на зараз не є проблемою", - сказав Буданов.відео дня
Водночас він зазначив, що з'явиться проблема, які ворог перемістить комплекси на інший напрямок.
"Технічні спроможності для цього у них є. Але сподіваюсь, що цього не станеться", - додав Буданов.
Що таке ракета Циркон?
Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів.
За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).
Висота польоту: 30-40 км.
Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис.
Довжина ракети: 8-9, 5 м.
Вага бойової частини: 300-400 кг.
Ракета "Циркон" – РФ б’є по Україні новітніми ракетами
25 березня РФ вдарила по Києву новітніми ракетами ЗМ22 "Циркон". Уламки ракети знайшли в межах міста. Раніше ворог уже запускав таку ракету по Києву 7 лютого, а її уламки впали на дорогу в Деснянському районі.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим небезпечна ракета "Циркон". Він зазначив, що така ракета долітає до Києва за 3 хвилини і розносить будинок на друзки. За його словами, найбільша проблема – підлітний час "Циркону". Крім того, "Циркон" більший та небезпечніший за "Кинджал".
Раніше Главред розповідав, що відомо про ракету "Циркон". Цікаво, що ці ракети були прийняті на озброєння тільки 4 січня 2023 року і позиціонувалися країною-агресором, як "невразливі" для всіх видів ППО.
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