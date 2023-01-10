'Місто - символ мужності українців': голова німецького МЗС раптово приїхала до Харкова

Бербок стала першою німецькою чиновницею такого рангу, яка відвідала Харків з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Голова німецького МЗС Анналена Бербок раптово приїхала до Харкова / Колаж фото УНІАН

Керівник Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок раптово, у вівторок, 10 січня, прибула з офіційним візитом до Харкова. Про це повідомляє агентство DPA.

Під час візиту, який був таємним з міркувань безпеки, Бербок супроводжували керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у ФРН Олексій Макєєв.

Бербок стала першою німецькою чиновницею такого рангу, яка відвідала Харків з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона є першим міністром закордонних справ західної країни, який приїхав до Харкова після початку російської військової агресії.

"Це місто є і символом абсолютного божевілля російської агресивної війни, і одночасно символом неймовірної стійкості і мужності українців", − цитує Бербок журналістка німецького видання Spiegel Марина Корнбакі.

Танки Leopard для України

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що після передачі Україні БМП Marder слід очікувати поставок танків Leopard. Вона зазначила, що подібні рішення стали можливими в результаті зміни урядом Німеччини своєї позиції.

У Фінляндії зазначили, що Гельсінкі готові надати Україні свої танки Leopard. У фінській державі нагадали про своє сусідство з агресором Росією і висловили готовність передати тільки частину бойових машин.

Заступник голови Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт вважає, що крім БМП Marder Україні слід поставити і танки Leopard. Її підтримав і колега, віце-канцлер Вольфганг Кубікі. Втім, політики вважають, що передача танків повинна бути узгоджена з НАТО.

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