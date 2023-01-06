Від HIMARS до "вбивць танків": США оголосили рекордний пакет допомоги для ЗСУ

Новий пакет допомоги США для України буде рекордним. Йдеться про постачання на майже 3 млрд доларів.

ЗСУ отримають HIMARS і M2 Bradley / defense.gov

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки з цілим переліком нових типів озброєнь.

При цьому новий пакет допомоги США для України буде рекордним. Йдеться про постачання на майже 3 млрд доларів. Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Відзначимо, що вперше американські партнери оголосили про постачання Україні бронемашин M2 Bradley, які ще називають "вбивцею танків".

Також повідомляється про передачу Україні бронетранспортерів, самохідних гаубиць, ракетного озброєння, боєприпасів та іншої військової допомоги.

Що увійшло в новий пакет допомоги США Україні:

додаткові ракетні системи HIMARS;

бронемашини HUMVEE;

бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP;

зенітні ракети Sea Sparrow;

легкі танки M2 Bradley.

Допомога Заходу Україні

Влада США раніше затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Інші новини: