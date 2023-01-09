Грізний "Суперник" для РФ: ЗСУ можуть озброїти британськими танками Challenger 2

Не виключається, що Великобританія може запропонувати Україні близько 10 танків Challenger 2.

ЗСУ можуть озброїти танками Challenger 2 / defenceimagery.mod.uk

Великобританія вперше почала розглядати можливість постачання Україні бойових танків для боротьби з російськими окупаційними військами.

"Вже кілька тижнів ведуться переговори" про постачання українським Збройним силам деякої кількості основних бойових танків Challenger 2 британської армії, повідомило джерело на Заході, обізнане про переговори, повідомляє Sky News.

Зазначається, що такий крок ознаменував би значне зростання Західної підтримки України і міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати їхньому прикладу.

"Це спонукало б інших дати танки", — сказало українське джерело.

При цьому британський уряд ще не прийняв остаточного рішення. Разом з тим не виключається, що Великобританія може запропонувати Україні близько 10 танків Challenger 2.

Джерело сказало, що саме по собі це не змінить правила гри, але все ж матиме величезне значення, оскільки цей крок зруйнує бар'єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати Україні Західні танки через острах, що це буде сприйнято РФ як надмірна ескалація, пише видання.

За словами джерел, це, в свою чергу, може спонукати інших союзників зробити те ж саме.

Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній командир 1-го Королівського танкового полку, заявив, що використання західних танків може "схилити чашу терезів" на полі бою на користь України.

"Challenger 2 і Leopard II — сучасні танки. Вони набагато краще захищені, надійніші, швидші", — додав він.

Challenger 2 ("Суперник")

Основний бойовий танк сухопутних військ Великобританії. Бойова маса 75 тонн, екіпаж 4 особи.

Озброєння:

Гармата 120-мм L30E4;

Довжина ствола, калібрів 55;

Боєкомплект гармати 52;

Приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, Нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

Кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2.

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з Крюковим навантаженням HX 8x8.

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