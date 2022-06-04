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Рашисти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецьку та Бахмуті - Генштаб

4 червня 2022, 08:15

ЗСУ успішно відбили атаку ворога на Бахмутському напрямку та відкинули їх назад.

Окупанти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецьку / Фото t.me/luhanskaVTSA, Reuters

Російські військові продовжують спроби захопити Бахмут та Сєвєродонецьк. Там вони зосереджують основні свої зусилля. Про це повідомляє Генштаб.

Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк повністю.

"За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої", - йдеться у повідомленні.

Крім того, хотіли здійснити наступ на Устинівку, однак українські військові відкинули їх назад.

На Бахмутському напрямку ворог застосовує артилерію. ЗСУ відбили атаку окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

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Згодом Збройні силу України зуміли відвоювати нові позиції в Сєвєродонецьку Луганської області. ЗСУ зуміли відбити у ворога 20% Сєвєродонецька. Російські окупанти контролюють близько половини міста.

Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

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