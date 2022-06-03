Кадирівців "покришили" разом з технікою: ЗСУ просунулися в Сєвєродонецьку

Тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Збройні силу України зуміли відвоювати нові позиції в Сєвєродонецьку Луганської області.

Як розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ зуміли відбити у ворога 20% Сєвєродонецька.

За його даними, на сьогодні російські окупанти контролюють близько половини міста.

Глава Луганської ОВА уточнив, що в ході вуличних боїв росіяни втратили багато техніки і особового складу, в тому числі і кадирівців.

"Руснева армія гине в обласному центрі як мухи — у них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці", - додав Гайдай.

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Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

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На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

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