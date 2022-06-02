Російські війська несуть великі втрати: Арестович про ситуацію в Сєвєродонецьку

Арестович / УНІАН

Контрудари українських сил оборони в Сєвєродонецьку не означають, що вдасться відбити місто у російських окупантів.

"Сьогодні вранці сили оборони завдали зустрічного удару в Сєвєродонецьку і зараз йдуть бої. Ми контратакуємо, відбили кілька вулиць і взяли полонених. Наступ ведеться так, що російські війська несуть великі втрати", - заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

За словами Арестовича, це не означає, що ми відіб'ємо Сєвєродонецьк.

"Швидше за все, не відіб'ємо. І це навіть не означає, що росіяни його так чи інакше не займуть", - зазначив він.

Також Арестович зазначив, що повідомлення про "здачу" українськими захисниками Сєвєродонецька Луганської області були пасткою для російських окупантів.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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