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"Головне завдання року": Зеленський назвав те, що вбереже життя бійців ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
29 січня 2024, 22:16
Володимир Зеленський заявив, що Україні слід налагодити виробництво дронів.
Зеленский, ВСУ
Зеленський назвав головне завдання року на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Президент України Володимир Зеленський назвав одне з головних завдань року. Україні потрібно випереджати ворога у якості роботи з дронами. Про це він заявив під час свого відеозвернення.

Україні слід налагодити виробництво дронів, постачання та забезпечувати ними підрозділи. Він додав, що успішні атаки дронами збережуть більше життів українських військових.

"Перше. Вранішній селектор. Були, як зазвичай, доповіді з усіх напрямків державної роботи. Військові – щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв. Розвідка – поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію. Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо", - сказав Зеленський.

відео дня

Також стало відомо про те, що Зеленський провів стратегічну нараду з прем'єрміністром України Денисом Шмигалем. Вони обговорили деталі міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією. Між сторонами вже досягнуті деякі домовленості.

"Лідерство в політиці сусідства – це те, що додає лідерства всій державній політиці. Я вдячний кожному з наших сусідів: кожній країні і кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин та підтримують реалізацію наших домовленостей. Продуктивність із кожним сусідом в Євросоюзі потрібна", - додав Зеленський.

Українські дрони

Нагадаємо, українські дрони ефективно вдаряють по військових об’єктах Росії, що свідчить про успішність цієї стратегії. Збільшення кількості ударів підтверджує важливість цієї тактики в українській обороні.

Також прогнозований мільйон дронів, який обіцяв президент Зеленський до 2024 року, недостатня, переконує аналітик. Сергій Згурець вказує на необхідність щонайменше 2 мільйонів безпілотників для забезпечення потреб армії.

Крім цього, українські війська використовують аналог "Шахедів" - AQ 400 Scythe з дальністю 750 км у протистоянні окупантам. Вартість одного дрону, за даними Defense Express, становить 15 тисяч доларів, але з урахуванням внутрішньої системи може збільшитись до 30 тисяч доларів.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
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