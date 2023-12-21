Одного мільйона дронів не вистачить: експерт пояснив ситуацію з БПЛА у ЗСУ

Експерт застеріг, що дрони не компенсують брак снарядів і боєприпасів на фронті.

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Обіцяного президентом Володимиром Зеленським мільйона дронів на 2024 рік війську не вистачить, переконаний військовий аналітик Сергій Згурець. За його словами, Україні треба щонайменше 2 мільйони таких БПЛА, щоб мінімізувати розрив у темпах виробництва дронів у РФ.

А ось темпи виробництва далекобійних дронів з дальністю понад 1000 км повинні бути не менші, ніж темпи постачання та використання "шахедів" росіянами, зауважив Згурець у блогу Еспресо.

"Зокрема, від 200 до 400 одиниць на місяць. Саме такі цілі потрібно ставити перед нашою промисловістю", - зазначив експерт. відео дня

Також варто розуміти, додав він, що дрони не компенсують брак снарядів та боєприпасів на фронті. Оскільки ця складова критично визначає характер бойових дій на всій лінії фронту.

Мільйон дронів для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що у наступному році вітчизняні виробники забезпечать військо мільйоном дронів. Таку заяву глава держави зробив під час підсумкової прес-конференції 19 грудня.

Зокрема, Зеленський зізнався, що з приводу забезпечення ЗСУ БПЛА та ефективності вже наявної логістики на крайній Ставці у нього сталась суперечка з військовими. Після цього президент пообіцяв, що бригади ЗСУ будуть забезпечені дронами вітчизняного виробництва.

Раніше бригадний генерал Олександр Тарнавський визнав брак артснарядів на передовій, що змусило командування згорнути деякі військові операції. За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.

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