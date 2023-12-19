'Клин клином вишибати': Ігнат висловився про удари українських безпілотників по РФ

Промисловість України спромоглася створити аналог іранських дронів і сьогодні нарощує виробництво дронів-камікадзе.

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Ігнат прокоментував удари дронів по об'єктах Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Збільшення кількості ударів українських дронів по військових та стратегічних об’єктах в Росії підтверджує ефективність цієї тактики. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Це вже стабільна ситуація, коли там лунає сигнал повітряної тривоги, це не може не радувати. Ще з півроку тому ми проговорювали, що робити з російськими "шахедами", нападами - я вам тоді казав, і зараз кажу - "клин клином вишибати", - сказав речник Повітряних сил.

Використання "шахедів" власного виробництва стало одним із стратегічних кроків в українській оборонні. За словами Ігната, важливо збільшувати виробництво власних дронів та атакувати ними російські об’єкти, зокрема аеродром Морозовськ та об'єкти критичної інфраструктури.

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"Якщо це ефективно і працює - всі ж не зіб'ють. Це начебто повільна ціль, але не так просто збивати", - додав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що українська промисловість активно розвиває виробництво дронів, FPV-дронів та засобів РЕБ, що є важливим етапом для забезпечення ефективної оборони.

Атака безпілотників в Росії

Нагадаємо, 17 грудня Міноборони РФ повідомило про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів. Засобами ППО було знищено 33 БПЛА.

Як повідомляв Главред, Україна в ніч на 17 грудня здійснила масовані удари за допомогою дронів по трьох військових аеродромах окупантів. Згідно з інформацією від ГУР, удари були спрямовані на аеродроми у Ростовській, Липецькій і Волгоградській областях.

Пізніше стало віддомо, що українські безпілотники атакували російський аеродром у Ростовській області, де розміщувалася важлива техніка, включаючи літаки Су-34 та радіолокаційні станції. Інформацію про ураження техніки окупантів підтвердили ЗСУ та СБУ, хоча РФ стверджувала, що збила всі безпілотники.

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