'Клин клином вишибати': Ігнат висловився про удари українських безпілотників по РФ

Збільшення кількості ударів українських дронів по військових та стратегічних об’єктах в Росії підтверджує ефективність цієї тактики. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.
"Це вже стабільна ситуація, коли там лунає сигнал повітряної тривоги, це не може не радувати. Ще з півроку тому ми проговорювали, що робити з російськими "шахедами", нападами - я вам тоді казав, і зараз кажу - "клин клином вишибати", - сказав речник Повітряних сил.
Використання "шахедів" власного виробництва стало одним із стратегічних кроків в українській оборонні. За словами Ігната, важливо збільшувати виробництво власних дронів та атакувати ними російські об’єкти, зокрема аеродром Морозовськ та об'єкти критичної інфраструктури.
"Якщо це ефективно і працює - всі ж не зіб'ють. Це начебто повільна ціль, але не так просто збивати", - додав Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що українська промисловість активно розвиває виробництво дронів, FPV-дронів та засобів РЕБ, що є важливим етапом для забезпечення ефективної оборони.
Атака безпілотників в Росії
Нагадаємо, 17 грудня Міноборони РФ повідомило про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів. Засобами ППО було знищено 33 БПЛА.
Як повідомляв Главред, Україна в ніч на 17 грудня здійснила масовані удари за допомогою дронів по трьох військових аеродромах окупантів. Згідно з інформацією від ГУР, удари були спрямовані на аеродроми у Ростовській, Липецькій і Волгоградській областях.
Пізніше стало віддомо, що українські безпілотники атакували російський аеродром у Ростовській області, де розміщувалася важлива техніка, включаючи літаки Су-34 та радіолокаційні станції. Інформацію про ураження техніки окупантів підтвердили ЗСУ та СБУ, хоча РФ стверджувала, що збила всі безпілотники.
Читайте також:
- На Бєлгородщині "бавовна": росіяни заявили про чергову атаку безпілотника
- Російські безпілотники атакували Львівщину, є влучання - ОВА
- Потужні вибухи в Криму: СБУ атакувала безпілотниками військові об'єкти РФ - ЗМІ