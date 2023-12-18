Розкрито ціну і характеристики нового українського дрона на 750 км

Українські війська вже застосовують проти окупантів так званий аналог "Шахедів" AQ 400 Scythe дальністю 750 км. За даними Defense Express, один такий БПЛА коштує 15 тисяч доларів.
Компанія-виробник Terminal Autonomy підтверджує використання своїх дронів Збройними силами України. Початкова ціна стартувала від 15 тисяч доларів, однак з урахуванням внутрішнього "начиння" вона може зрости до 30 тисяч доларів, зауважують експерти.
Зокрема, вказано тактику "рою", коли "головний" дорогий безпілотник супроводжується 9 недорогими базовими дронами.
Спершу темпи постачання БПЛА для ЗСУ становитимуть 50 одиниць на місяць, а вже до другого кварталу 2024 року виробництво збільшиться аж у 10 разів - до 500 одиниць на місяць, йдеться у матеріалі.
Але й це не остаточний показник. Як відзначили в компанії, їхня мета - вийти на показник у 1000 дронів на місяць, втім, зрозуміло, що таке масштабування потребуватиме більше часу, зазначають аналітики.
Атака на Ростовську область
Вранці 17 грудня у РФ заявили про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів. За повідомленням Міноборони РФ, засобами ППО було знищено і перехоплено 33 БПЛА над територіями Липецької, Ростовської і Волгоградської областей.
Зазначалося, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у Морозовську. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
У ГУР підтвердили атаку по трьох військових аеродромах окупантів. Зазначалося, що не всі БПЛА російська ППО змогла збити. Понад те, один український безпілотник уразив саму установку С-300, що прикривала аеродром в Морозовську від ворожих нальотів.
Ще один БПЛА вивів з ладу бомбардувальник Су-34. За словами пропагандистів, "фахівці поки не готові сказати, чи вдасться їх повернути в стрій".
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