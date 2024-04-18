Головна проблема для ЗСУ: в Deepstate оцінили хід боїв за Часів Яр

За даними аналітика проекту DeepState, основними проблемами для українських захисників залишається ворожа авіація та "м'ясні штурми".

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В DeepState назавли головні проблеми ЗСУ на ключових напрямках / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні Сили України

Російські окупаційні війська продовжують "м'ясні штурми" на Сході України з метою просування в напрямку міста Часів Яр. На східних околицях міста тривають важкі бої. Про це в інтерв'ю виданню Фокус розповів аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

За його словами, головною проблемою для Сил оборони є російська авіація, яка атакує позиції українських військових з повітря через відсутність достатньої кількості систем протиповітряної оборони. Окрім того, він зауважив, що окупанти намагаються закріпитись на кожному кроці, Міністерство оборони РФ масово відправило на цю ділянку багато живої сили та підкріплення.

"Основною проблемою зараз є не снаряди, а саме нестача засобів ППО від західних партнерів. Сподіваюсь, що найближчим часом ситуація зміниться, адже йдуть відповідні процеси, тому що всі бачать, як ворог безкарно скидає авіаційні бомби", - пояснив Погорілий. відео дня

Він також зазначив, що ситуація на Роботинському напрямку є складною. Противник продовжує агресивні "банзай-атаки", прориваючись до населених пунктів, але завдяки ефективній роботі українських військових їм не вдається закріпитись. Навіть коли росіяни намагаються ховатись у підвалах чи норах, артилерія та дрони ЗСУ без проблем їх виявляють і знищують.

"В основному росіяни намагаються заходити зі сторони Новопрокопівки та із заходу Південного, а також пробують атакувати із Вербового. У них стоїть задача зрізати Роботинський виступ, але роблять вони це невміло та безтолково", - додав експерт.

На його думку, основною проблемою на цих ділянках фронту залишаються авіація та "м'ясні штурми", хоча ситуація зі снарядами покращилась. Він підкреслив, що попри великі втрати окупантів, необхідно пам'ятати, що українські військові також віддають свої життя за батьківщину. Тому ситуація на фронті залишається динамічною і непередбачуваною.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на фронті - наступ РФ на Часів Яр

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти активно намагаються продавити оборону ЗСУ в Часовому Яру Донецької області і застосовують авіацію для цього, заявив спікер Національної гвардії України Руслан Музичук.

Журналісти Politico зауважили, що контроль над Часовим Яром дозволив би російським військам окупувати всю Донецьку область. Проте представник ЗСУ Назар Волошин підкреслив, що місто і його околиці залишаються під контролем українських сил.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що окупанти не зможуть захопити Часів Яр до 9 травня.

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