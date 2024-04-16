Втрати РФ у техніці сягають 70%: офіцер ЗСУ розкрив деталі боїв за Часів Яр

Офіцер ЗСУ зазначив, що росіяни мають перевагу в снарядах 1 до 7, однак українські військові ціною значних зусиль продовжують утримувати лінію фронту.

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В ході наступу РФ на Часів Яр ворог зазнає колосальних втрат / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Намагаючись штурмувати місто Часів Яр на Донеччині, російські окупанти втратили від 50 до 70% техніки. Про це повідомив командир батальйону "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі Українського радіо.

Він зауважив, що не дивлячись на нестачу боєприпасів, Сили оборони вдало утримують свої позиції в районі Часового Яру. Протягом останньої доби ворог не досягав жодних тактичних успіхів.

Федоренко зауважив, що Часів Яр - важлива стратегічна позиція, і в разі її захоплення окупанти матимуть можливість взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку та деякі райони Краматорська. Проте це лише наміри ворога, оскільки Сили оборони успішно протистоять російським окупантам, підкреслив Федоренко.

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"Скажу відверто, кількість боєприпасів до вогневих засобів дається взнаки: на один наш постріл противник може зробити 6-7. Але Сили оборони на волі, характері, досвіді застосовують наявні засоби безпілотних систем і б’ють ворога ефективно", - сказав він.

Федоренко відзначив, що противник поніс значні втрати як серед особового складу, так і серед броньованої техніки.

"Під час масованих штурмів ворога, які він вчиняє під прикриттям артилерії, авіації, безпілотних систем, зазвичай противник втрачає 50-70% техніки, яка бере участь в ударно-штурмових діях", - підкреслив командир батальйону.

Хто такий Юрій Федоренко Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) — український політик, правозахисник, громадський діяч та військовий, пише Вікіпедія. З вересня 2019 року є позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон.

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, так звані російські "воєнкори" стверджують, що 15 квітня окупантам вдалося продовжити наступ у районі Часова Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не підтвердили змін лінії фронту на цьому напрямку боїв.

Сили оборони продовжують виконувати постійну роботу з утримання всіх ділянок і недопущення ударів російських окупантів з флангів по Часовому Яру, повідомив представник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Експерти DeepState також повідомили, що російські окупанти просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки в Донецькій області.

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