Чому Росія так "гризе" Часів Яр: названо стратегічну ціль ворога

Місто та околиці - під контролем українських сил.

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Росія намагається просунутися до Часового Яру / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Захоплення росіянами Часового Яру спростить окупантам подальшу окупацію Донецької області, ідеться у матеріалі Politico.

"Якщо російським окупантам вдасться захопити це місто, у них зʼявиться можливість почати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Ц міста є останнім оплотом Донецької області, тієї частини, що контролюється Україною", - повідомив представник ЗСУ Назар Волошин.

Часів Яр розташований у 10 км від Бахмута та розміщений на висотах. Панування над цією місцевістю "суттєво полегшить" росіянам розвинути наступ на Словʼянськ та Краматорськ.

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За словами Волошина, місто та його околиці, усупереч російській пропаганді, все ще перебувають під контролем українських військових.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Часів Яр - головне

Кремль наказав захопити Часів Яр до 9 травня. Окупація міста буде важливою перемогою Москви і реалізацією однієї з головних цілей війни, поставлених Путіним.

Українські війська тримають оборону попри дефіцит боєприпасів. Проте нещодавно спливла інформація про оголення флангів однієї з ділянок, через що у 67 бригаді ЗСУ розпочали перевірки.

Росіяни використовують свою перевагу у чисельності військ для організації атак невеликими групами за підтримки артилерії та авіації.

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