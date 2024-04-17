Війська РФ намагаються прорвати оборону біля Часового Яру: у НГУ розкрили подробиці

Окупанти країни-агресорки Росії намагаються максимально використати свою перевагу в повітрі та задіяти бойову авіацію, сказав Руслан Музичук.

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Бійці Сил оборони України відбивають ворожі атаки в районі Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 22-а ОМБр, скріншот Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупанти тиснуть на позиції ЗСУ в Часовому Яру Донецької області. Вони намагаються продавити оборону і застосовують авіацію. Про це заявив спікер Національної гвардії України Руслан Музичук.

Як повідомляє LIGA.net, він розповів про те, що третина всіх добових штурмів ворога була спрямована саме на Часів Яр. Ворог намагається по-максимуму використовувати свою перевагу в повітрі і застосовує авіацію.

"За минулий тиждень, зокрема, гвардійці по лінії фронту знищили 112 артилерійських систем ворога та сконцентрувалися також на виявленні та нанесенні ударів по логістиці. Загалом уражено 10 значних сховищ БК, а також понад 70 одиниць автомобільної техніки. Це і військові вантажівки, які забезпечують логістику", - зазначив представник НГУ. відео дня

Також Руслан Музичук наголосив, що війська РФ активно задіюють аеророзвідку і намагаються запускати свої дрони якомога далі вглиб оборони армії України.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - головні новини за темою:

Якщо військам РФ вдасться захопити Часів Яр, вони отримають можливість для окупації всієї Донецької області, пишуть журналісти Politico. Представник ЗСУ Назар Волошин уточнив, що місто Часів Яр і його околиці залишаються під контролем Сил оборони України.

У разі втрати контролю над Часовим Яром українській армії доведеться перейти на другу лінію оборони, уздовж Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки, вважає полковник запасу Роман Світан. За його словами, тоді цим містам загрожуватимуть серйозні обстріли з боку російських окупантів.

Окупанти Росії не зможуть захопити Часів Яр до 9 травня, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, місто - висота зі складним для наступу ландшафтом. Ворогу потрібно спочатку захопити низку населених пунктів у Бахмутському районі, щоб окупувати Часів Яр.

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