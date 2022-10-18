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Глава ГУР розповів, коли закінчиться війна в Україні

18 жовтня 2022, 17:23

Після закінчення війни Росію чекає серйозний політичний процес, каже Буданов.

Буданов, війна в Україні
Буданов / facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Голова ГУР України Кирило Буданов заявив, що війна повинна закінчитися виходом на кордони 1991 року.

За словами Буданова, найважчі бої станом на даний момент йдуть в районі міст Бахмут і Соледар.

А до кінця року ЗСУ ще просунуться значно вперед.

"Мова йде про Херсон. До літа війна повинна закінчитися. І закінчиться вона виходом України на кордони 1991 року - з Донбасом і Кримом", - заявив Буданов в інтерв'ю програмі "Орестократія".

Після закінчення війни Росію чекає серйозний політичний процес.

"Після закінчення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від'єднаються певні регіони. Москва буде виплачувати нам репарації, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію ... тобто там багато дуже кроків", - сказав Буданов.

Кирило Буданов

Як повідомляв Главред, раніше Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Згідно з його прогнозом, відбудеться це не раніше 2023 року.

Раніше генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко. Однак, за його словами, наша держава має такий шанс, якого не мала за свою історію.

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війна в Україні ГУР війна Росії та України Кирило Буданов
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