Бійня на полігоні у РФ: "чмобіки", що бунтують, відмовилися їхати на війну в Україну

Мобілізація в Росії / Фото Telegram

З'явилися нові подробиці про мобілізованих з Брянської області, які на бєлгородському полігоні Солоті, де стався масовий розстріл "чмобиків", відмовилися їхати на війну в Україну.

Категорично відмовляються виконувати злочинні накази командування і їхати на війну близько 30 осіб. Про це пише Telegram-канал Протестна Росія.

"Решту з більш, ніж сотні людей залякали і під тиском змусили погодитися відправитися воювати в Україну, повідомляє наше джерело", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за останній тиждень командуванню вдалося вмовити 60 військовослужбовців викликаючи кожного окремо "на бесіду", де погрожували їм кримінальною відповідальністю. Остання група мобілізованих з їхнього загону вирушила в Україну 14 жовтня.

Підкреслюється, що зараз залишені мобілізовані містяться в окремому приміщенні. Щодня командування погрожує їм різними наслідками. Але мобілізовані готові і на кримінальний розгляд: "Ну, значить в'язниця, будемо судитися. У нас всі хочуть жити, але від служби не відмовляємося. Ми згодні охороняти нашу Брянську область".

Причина відмови "чмобіків" від поїздки в Україну

Впевненості в тому, що їхати в Україну не можна, страйкуючим додав недавній контакт з групою мобілізованих, які вже повернулися з України: з 90 осіб за 5 днів в живих в ній залишилося 9, при цьому після повернення один відразу ж дезертирував.

Згідно з відомостями джерела, контроль за мобілізованими в Солоті знаходиться на низькому рівні, і самостійно виїхати додому не становить проблеми: розшук після цього не ведеться.

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.

Бійня сталася у Валуйському районі.

Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох нападників вбиті вогнем у відповідь, один втік.

Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.

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