Буданов назвав армію, яка найдосвідченіша у світі

Кирило Буданов / УНІАН , t.me/DIUkraine

Головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що українська армія на сьогоднішній день - найдосвідченіша.

В ефірі телемарафону Буданов відповів, що українські бійці через масштаби війни набувають досвіду.

За його словами, розв'язана Росією війна проти України – "перша абсолютно конвенційна війна з часів Другої світової, адже в боях застосовуються всі види озброєнь".

Тому такого досвіду, як у ЗСУ, поки немає ні в однієї з армій світу.

"Більшого досвіду, ніж у нашої армії, зараз немає ні в кого в світі, і зараз це ніхто жодним чином не ставить під сумнів, і з радістю обмінюються з нами досвідом", — зазначив глава ГУР.

Він також пояснив, чому українські військові навчаються і готуються за кордоном. За словами Буданова, це вимушений захід, адже скупчення великої кількості бійців на навчальних полігонах України ризиковано.

Глава розвідки підкреслив, що після війни відбудеться чимало змін у військовій стратегії. Ці зміни залежатимуть саме від цієї війни.

"Інформацію вдається отримувати на випередження нашій розвідці і будь-які дії ворога не є несподіванкою для України", - каже він.

Як повідомляв Главред, раніше Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Згідно з його прогнозом, відбудеться це не раніше 2023 року.

Раніше генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко. Однак, за його словами, наша держава має такий шанс, якого не мала за свою історію.

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