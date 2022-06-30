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Війна не закінчиться швидко: генерал Марченко назвав умову, за якої Україна поверне усі території

30 червня 2022, 09:39

У війні уже була точка неповернення, і тепер переговори неможливі. Проте Україна має шанс вибороти перемогу воєнним шляхом.

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Генерал Марченко назвав умову, за якої Україна поверне усі території/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Вторгнення Росії в Україну можна було зупинити шляхом переговорів лише на початку. Проте після звірств окупантів у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах була пройдена точка неповернення, і вже ніякі переговори не можуть завершити цю війну.

Тому спокою і миру "будь-яким шляхом" не може бути. Україні доведеться виборювати перемогу саме воєнним шляхом, але у неї є шанс на успіх. Таку думку висловив генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко в інтерв'ю "Крим.Реалії".

Україна при цьому не повинна жертвувати ніякими своїми територіями – потрібно відвоювати усе, що у неї намагаються забрати. Адже якщо зараз не зупинити ворога повністю, він набереться сил і повернеться ще раз, каже генерал.

"Нам треба забирати всю землю, забрати Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим. Тому, що далі буде гірше. Якщо хтось думає, що на цьому все зупиниться і все буде добре – ні, це не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз", – зазначив Марченко.

Війна в Україні не закінчиться швидко, переконаний генерал. Проте, за його словами, наша держава має такий шанс, якого не мала за свою історію.

Марченко зазначив, що якщо західні партнери дадуть нам усе необхідне озброєння, то можливо захисникам України вдасться успішно провести контрнаступ і раніше.

"Нам просто треба добити, у нас є темп, бажання, просто дайте нам трошки озброєння, і ми це зробимо", – наголосив генерал.

Раніше повідомлялося, що війська Росії перекинули на Криворізький напрямок додаткові підрозділи, до однієї батальйонної тактичної групи. Агресор продовжує масовані обстріли територій і мирних населених пунктів по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, Італія постачатиме в Україну важке озброєння, аналогічне тому, що вже надали Німеччина та Нідерланди. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в кулуарах саміту лідерів НАТО в Мадриді і закликав інших партнерів НАТО збільшити поставки зброї.

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