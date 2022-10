Футболіст Реала завоював Золотий м'яч-2022: Шевченко на церемонії довів до сліз промовою про війну

У 2022 році кращим футболістом за версією культового видання France Football став нападник мадридського Реала і збірної Франції Карім Бензема.

Футболіст став п'ятим в історії представником Франції, якому підкорився приз.

У боротьбі за нагороду Бензема випередив Кевіна Де Брюйне, Садьо Мане і Роберта Левандовскі.

За межами топ-четвірки виявився нападник Ліверпуля Мохамед Салах. Доповнили топ-10 Мбаппе, Куртуа, Вінісіус, Модріч і Холанд.

До тріумфу Бензема "Золотий м'яч" виграли його співвітчизники – Раймон Копа (1958), Мішель Платіні (1983, 1984, 1985), Жан-П'єр Папен (1991) і Зінедін Зідан (1998).

Бензема став 8-м представником Реала з призом від France Football.

У сезоні 2021/22 Карім Бензема провів 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 44 м'ячі і віддав 15 результативних передач.

Перед нинішнім сезоном Бензема став капітаном Реала і вже встиг завоювати з мадридцями Суперкубок УЄФА-2022.

Варто відзначити, що з Бензема грає в одному клубі український голкіпер Андрій Лунін.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко виступив на церемонії вручення Золотого м'яча-2022 з промовою про війну в Україні.

"Дуже важкий момент для українців з початку війни. Я пишаюся тим, як моя країна бореться за свою свободу. Я дуже залучений в гуманітарні питання з платформою UNITED 24, яку заснував президент України Володимир Зеленський.

Дуже важливо пам'ятати, що війна триває. Але найбільш важливо - залишатися на боці України і продовжувати допомагати", – заявив Шевченко в промові на церемонії вручення Золотого м'яча-2022.

