УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Скоро це станеться: РДК готуються до нового рейду в Росію - Барановський

Марія Николишин
15 травня 2024, 16:33
151
Наразі всередині Росії немає відкритих сил, готових боротися з режимом Путіна, але такі охочі можуть з'явитися.

Скоро це станеться: РДК готуються до нового рейду в Росію - Барановський
Російські добровольці готують новий рейд на територію Росії / колаж: Главред, фото: Teleram РДК, скріншот ЛСР

Російські добровольчі угруповання, такі як Легіон "Свобода Росії", "РДК" чи "Сибірський батальйон", які воюють на боці України, готують нові рейди на територію РФ, адже їх глобальні цілі не змінилися. Про це заявив Олексій Барановський - доброволець Легіону "Свобода Росії", передає Nexta.TV.

Він зауважив, що це станеться тоді, коли відкриється вікно можливостей.

відео дня

"Поки Путін на місці, наше завдання - його позбутися. Це не питання сьогоднішнього дня і навіть, напевно, не завтрашнього. Але сили російських добровольців для цього і створені, і для цього отримують бойовий досвід. Ми ходимо в рейди на територію РФ, щоб одного разу туди зайти на більш тривалий термін і на більш значну глибину - це план-максимум. Ми прекрасно розуміємо, що ЗСУ не будуть переходити кордон. А ми - громадяни Росії, ми будемо переходити, повертатися до себе додому і наводити там порядок. Тому головного завдання з повалення президента країни-агресора Путіна ніхто не скасовував", - сказав Барановський.

Він також зауважив, що наразі всередині Росії немає відкритих сил, готових боротися з режимом Путіна. Проте, щойно російські добровольці почнуть масштабний рейд на території Росії, такі охочі можуть з'явитися.

"За великим рахунком, звичайно, добровольці Легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", РДК - це основний мотор можливих змін усередині Росії. Путін досить ефективно побудував поліцейську державу. Ведеться повний контроль над вільнодумством усередині цієї владної вертикалі. Ситуація може змінитися, коли наші підрозділи зможуть закріпитися на території РФ, тоді ми зможемо залучати під свої прапори жителів Росії з підпілля. Такий потенціал революційних настроїв - він є", - наголосив Олексій Барановський, додавши, коли це може статися.

"Це станеться, коли РФ почне програвати на полі бою в Україні, коли економіка просідатиме під санкціями. Коли всі ці фактори складуться в один пазл. І коли ми будемо готові, коли виростемо в кількісному складі", - підкреслив доброволець Легіону "Свобода Росії".

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК)

Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.

На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Рейди на територію Росії - останні новини

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов вже говорив, що спецоперації Російського добровольчого корпусу в Росії триватимуть.

В свою чергу, військовий експерт Владислав Селезньов впевнений, що бійці РДК, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону проводитимуть заходи виключно тактичного характеру. Ключове завдання - проведення інформаційно-силової операції, яка має спонукати громадян Російської Федерації до збройного опору режиму Путіна.

Також нагадаємо, що раніше російські добровольці допомогли ЗСУ не допустити наступу окупантів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

рейд Легіон Свобода Росії Російський добровольчий корпус (РДК) війна в Росії
Реклама

Головне за день

Росія готує фізичний напад на Захід: глава спецслужби Британії б'є на сполох

Росія готує фізичний напад на Захід: глава спецслужби Британії б'є на сполох

17:34 Світ
ЗСУ відбили першу танкову атаку на Вовчанськ і частково відтіснили окупантів

ЗСУ відбили першу танкову атаку на Вовчанськ і частково відтіснили окупантів

17:25 Україна
Завдання виконані на 100%: в ОВА прокоментували гори із "зубів дракона" на Харківщині

Завдання виконані на 100%: в ОВА прокоментували гори із "зубів дракона" на Харківщині

16:37 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Розлучення і дівоче прізвище: путіністка Валерія публічно накинулася на чоловіка 17974

Розлучення і дівоче прізвище: путіністка Валерія публічно накинулася на чоловіка

Новий військовий облік в Україні з 18 травня: що таке ВІН-код і як його отримати 12250

Новий військовий облік в Україні з 18 травня: що таке ВІН-код і як його отримати

В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки 9171

В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки

Сильний мороз і грозові дощі: Україну найближчими днями накриє негода 8817

Сильний мороз і грозові дощі: Україну найближчими днями накриє негода

Останні новини

17:34

Росія готує фізичний напад на Захід: глава спецслужби Британії б'є на сполох

17:25

ЗСУ відбили першу танкову атаку на Вовчанськ і частково відтіснили окупантівВідео

17:23

Чим відмити сечовий камінь із кришки унітазу: швидкий та ефективний спосібВідео

17:22

Чим відомий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, на якого вчинили замах

17:01

"Стане початком кінця": експерт розкрив, що буде, якщо Путін застосує ядерну зброю

Ядерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – МаломужЯдерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – Маломуж
16:59

Кохання на Євробаченні-2024: дві півфіналістки закрутили роман на конкурсі

16:37

Завдання виконані на 100%: в ОВА прокоментували гори із "зубів дракона" на Харківщині

16:33

Скоро це станеться: РДК готуються до нового рейду в Росію - Барановський

16:28

До 5 років тюрми та блокування рахунків: що буде, якщо не оновити дані в ТЦКВідео

Реклама
16:27

Прем’єр Словаччини Фіцо був поранений під час стрільби: подробиціВідео

16:13

"Величезна чорна діра": Дорофєєва розповіла про хейт через Дантеса та Кацуріна

15:56

Як почистити витяжку за 5 хвилин: дуже простий, але робочий спосіб

15:53

У США прокоментували удари ЗСУ по Росії: Блінкен зробив неоднозначну ремарку

15:37

Україна отримає великий грошовий пакет допомоги: скільки коштів виділили США

15:28

9-річний школяр зі Львівщини зібрав понад 4 млн грн на допомогу ЗСУ

15:06

Росія змінює траєкторію війни в Україні: Білий дім занепокоєний останніми подіями

15:00

Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

14:56

У Дніпрі прогриміли вибухи: росіяни атакували місто ракетами

14:54

Ворожа піхота вже там: стала відома ситуація в містах Харківської області

14:47

Ургант показав дорослу красуню-доньку і похвалився її талантом

Реклама
14:23

Не розлучниця: Сахневич звинуватили у краху шлюбу Позитива - співак відповів

14:10

Неоднозначний варіант: експерти найкорисніше та найбезпечніше м'ясо - рейтингВідео

13:57

Широкомасштабного наступу не буде: експерт розповів про ситуацію в Харкові

13:52

Популярна українська співачка показала свого бойфренда, молодшого за неї на 18 років

13:46

Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті: в ОП зробили важливу заяву

13:20

Шокувала безкультур'ям: у терористичній РФ сміються над шаленими танцями БузовоїВідео

13:18

Ukrainian Creative Stories 2024: 1+1 media стала медіапартнером рекламного фестивалю в Києві

13:14

Розметуть за мить: супер смачний курячий рулет з ідеальною начинкоюВідео

13:04

РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині: у Генштабі ЗСУ назвали цифри

12:45

У Миколаєві пролунали потужні вибухи: росіяни атакували цивільний об'єкт

12:37

Ядерний шантаж на паузу: Китай може переконати Путіна - Кулик

12:27

У ЗМІ потрапило фото обрюзглого і заплилого Тома Круза

12:21

Найочевидніший момент: стюардеса розповіла, чому не можна засинати в літакуВідео

12:07

Чим класична горілка відрізняється від особливої: бармен дав просту відповідьВідео

12:04

"Я повернувся": втікач Влад Яма приголомшив шанувальників

11:55

В Україні сьогодні масовано вимикатимуть світло: в "Укренерго" назвали період часу

11:54

"Китай гратиме у великі переговори": Кулик пояснив, чи може Сі натиснути на Путіна

11:44

Китай не припинить допомагати РФ, він зацікавлений у продовженні війни – Кулик

11:20

Церковне свято 16 травня: що заборонено робити на святого Феодора

11:17

"Я красива і худа, викусіть": любителька Мальдів Пренткович опустила своїх підписників

Реклама
11:10

Пішли у наступ та хочуть переговорів: в РНБО розкрили, що задумали росіяни

11:09

"Ворог займає позиції на вулицях": у поліції розповіли про ситуацію у ВовчанськуВідео

10:58

Китайський гороскоп на завтра 16 травня: Бикам - суцільні образи, Тиграм - конфлікти

10:27

Українську делегацію оштрафували на Євробаченні-2024 - причина

10:24

Путін підтримав мирний план Китаю: Держдеп США зробив важливе звернення до КНР

10:17

Жінка знайшла в холодильнику таємну етикетку: овочі роками зберігались неправильно

10:17

"Складна ситуація": у Пентагоні занепокоєні станом справ на фронті

10:05

"З татом на фотографії": подруга старого Петросяна розповіла про народження його дитини

09:43

Новий військовий облік в Україні з 18 травня: що таке ВІН-код і як його отриматиВідео

09:41

У США почали масово виробляти бомби проти ядерних установок - Bloomberg

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти