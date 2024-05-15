Скоро це станеться: РДК готуються до нового рейду в Росію - Барановський

Наразі всередині Росії немає відкритих сил, готових боротися з режимом Путіна, але такі охочі можуть з'явитися.

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Російські добровольці готують новий рейд на територію Росії / колаж: Главред, фото: Teleram РДК, скріншот ЛСР

Російські добровольчі угруповання, такі як Легіон "Свобода Росії", "РДК" чи "Сибірський батальйон", які воюють на боці України, готують нові рейди на територію РФ, адже їх глобальні цілі не змінилися. Про це заявив Олексій Барановський - доброволець Легіону "Свобода Росії", передає Nexta.TV.

Він зауважив, що це станеться тоді, коли відкриється вікно можливостей.

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"Поки Путін на місці, наше завдання - його позбутися. Це не питання сьогоднішнього дня і навіть, напевно, не завтрашнього. Але сили російських добровольців для цього і створені, і для цього отримують бойовий досвід. Ми ходимо в рейди на територію РФ, щоб одного разу туди зайти на більш тривалий термін і на більш значну глибину - це план-максимум. Ми прекрасно розуміємо, що ЗСУ не будуть переходити кордон. А ми - громадяни Росії, ми будемо переходити, повертатися до себе додому і наводити там порядок. Тому головного завдання з повалення президента країни-агресора Путіна ніхто не скасовував", - сказав Барановський.

Він також зауважив, що наразі всередині Росії немає відкритих сил, готових боротися з режимом Путіна. Проте, щойно російські добровольці почнуть масштабний рейд на території Росії, такі охочі можуть з'явитися.

"За великим рахунком, звичайно, добровольці Легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", РДК - це основний мотор можливих змін усередині Росії. Путін досить ефективно побудував поліцейську державу. Ведеться повний контроль над вільнодумством усередині цієї владної вертикалі. Ситуація може змінитися, коли наші підрозділи зможуть закріпитися на території РФ, тоді ми зможемо залучати під свої прапори жителів Росії з підпілля. Такий потенціал революційних настроїв - він є", - наголосив Олексій Барановський, додавши, коли це може статися.

"Це станеться, коли РФ почне програвати на полі бою в Україні, коли економіка просідатиме під санкціями. Коли всі ці фактори складуться в один пазл. І коли ми будемо готові, коли виростемо в кількісному складі", - підкреслив доброволець Легіону "Свобода Росії".

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Рейди на територію Росії - останні новини

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов вже говорив, що спецоперації Російського добровольчого корпусу в Росії триватимуть.

В свою чергу, військовий експерт Владислав Селезньов впевнений, що бійці РДК, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону проводитимуть заходи виключно тактичного характеру. Ключове завдання - проведення інформаційно-силової операції, яка має спонукати громадян Російської Федерації до збройного опору режиму Путіна.

Також нагадаємо, що раніше російські добровольці допомогли ЗСУ не допустити наступу окупантів.

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