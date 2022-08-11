Військовий експерт розповів, скільки ракет потрібно ЗСУ на знищення Кримського мосту

Чи можна завдати удару по Кримському мосту РСЗВ HIMARS / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Військовий експерт Роман Світан заявив, що ЗСУ можуть перерізати шлях окупантам через Керченський міст - ракетним ударом в перший проліт, який виводить об'єкт з землі. Про це він розповів в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Керченський міст можна зруйнувати десятком далекобійних ракет, особливо якщо бити в перший проліт, що виводить міст із землі. Також можна зруйнувати і Керченський залізничний міст, якщо потрапити по складу, що рухається з технікою або БК. Він також буде вибухати. Такі вибухи можуть привести в непридатність і сам залізничний міст, і паралельний автомобільний міст", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше, в квітні 2022 року, секретар РНБО Олексій Данилов говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно Російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данилов.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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