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"Згоріли склади ракет і літаки, що бомбили Вінницю і Кременчук" – експерт про втрати РФ в Криму

11 серпня 2022, 15:22

Крім дуже дорогих літаків і гелікоптерів, на аеродромі "Саки" згоріли величезні склади крилатих ракет, якими російські загарбники бомбили Україну.

Взрывы в Криму на аэродроме Саки
Експерт розповів про втрати росіян в Криму/ скрін, УНІАН

На аеродромі "Саки" в окупованому Криму внаслідок вибухів 9 серпня були знищені літаки і гелікоптери російських загарбників. Але крім них у повітря злетіла велика кількість крилатих ракет, які окупанти планували використати, щоб бомбити Україну.

Про це розповів експрацівник зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько в ефірі телеканалу "Київ". За його словами, на аеродромі базувалися саме ті бомбардувальники, які випускали ракети по Вінниці та Кременчуку, не входячи у зону дії української протиповітряної оборони.

"Там їх зовсім не 9 літаків, там їх понад 20, при чому не зовсім літаків. Це якраз ті сволоти, які запускали ракети по наших мирних містах. Це саме ті стратегічні бомбардувальники, які перебуваючи за межами нашої ППО, скоїли нелюдські злочини, знищуючи Вінницю, Кременчук, це ті, хто якраз і вбивав мирне населення", – зазначає Зеленько.

Він розповів, що на аеродромі "Саки" також згорів дуже дорогий військово-транспортний літак ІЛ-76. Також згоріли декілька ударних вертольотів, вартість яких досягає кількох десятків мільйонів доларів.

Крім цього, злетіли у повітря величезні склади крилатих ракет.

Зеленько наголосив, що кожен вибух, який лунав на аеродромі – "це були врятовані і збережені життя сотень українців".

Таким чином, вибухи на аеродромі в Криму фактично переломили хід війни. Проте не можна розголошувати деталі, як і чому це сталося, і хто може бути до цього причетний, наголосив військовий експерт.

"Якщо ми визнаємо, що це наших рук справа, то ми підставляємо велику кількість людей. Тобто, люди, які провели, люди, які здійснили, люди, які вивели наших хлопців. Це – дуже великий ризик, таким чином ми ускладнюємо усі наші наступні операції. Тому ми абсолютно чітко говоримо – наших там не було", – сказав Зеленько.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ одразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула лише одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 – поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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