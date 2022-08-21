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Який сценарій звільнення Криму найреальніший - відповідь військового експерта

21 серпня 2022, 02:45

Військовий експерт Олександр Коваленко озвучив найбільш реалістичний сценарій звільнення Криму від російських загарбників - потрібно знищити Кримський міст.

ядерна ракета, Кримський міст
Який сценарій звільнення Криму найреальніший - відповідь військового експерта / https://ua.depositphotos.com і Reuters

Є один, найбільш реалістичний, сценарій звільнення півострова Крим від російських загарбників. Про це в ефірі 24 канали заявив відомий військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, повернути Крим простими контрнаступальними діями або за допомогою висадки десанту неможливо.

Експерт каже, що будь-які подібні місії ЗСУ будуть самогубними.

"Як було з островом Зміїний, де постійно висаджувалися російські окупанти і їх там знищували. Тому це нереалістично", - сказав він.

Коваленко впевнений, що українській армії потрібно діяти поступово:

  • бити по військових об'єктах росіян у Криму;
  • звільнити лівобережну частину Херсонської та Запорізької областей,
  • знищити або остаточно вивести з експлуатації Кримський міст.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема-знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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Автор: Єгор Бунін
Олександр Коваленко новини України війна Росії та України
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